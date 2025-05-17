開皮卡賑災「什麼都擋不住他」…秘魯小城憶教宗善行

天主教新任教宗良14世雖在美國出生，卻在秘魯傳教度過數十年。(美聯社)

秘魯北方小城市奇克拉約（Chiclayo）洋溢興奮情緒，店家和民眾紛紛分享曾居住當地的最知名人士、羅馬天主教新任教宗良14世 的照片、回憶和故事。

良14世（Pope Leo XIV）在美國芝加哥出生，卻在秘魯度過數十年。1985年，他以年輕傳教士身分來到秘魯最赤貧的北部地區，人生精華階段的許多歲月都在這裡度過。

良14世2015年成為秘魯公民，並獲任命為奇克拉約主教，直至2023年卸任。

在奇克拉約，人們記得良14世駕駛一輛白色皮卡車，協助受水患和大雨影響的災民；閒暇時間，他會在當地聖道斌（Santo Toribio de Mogrovejo）修道院打網球、在寓所外與民眾親切寒暄，並參與當地慶典。

奇克拉約教區秘書卡斯蒂約（Zury Castillo）回想起當時還是主教、本名普瑞弗斯特（Robert Prevost）的良14世在新冠疫情 期間協助將氧氣運送給民眾，以及在濕季水患期間運送物資。

曾和良14世密切共事的卡斯蒂約向路透表示：「什麼都擋不住他。他不需要司機，他帶著裝有糧食和物資的袋子，發給涉水而來的民眾。」

卡斯蒂約說：「後來他成為樞機主教，我們對他說，『接下來就是教宗了』，他笑著搖搖頭。但我們心中有個聲音告訴我們，他離開以後就會成為教宗。」

卡斯蒂約回憶，良14世喜愛當地音樂和歌唱，喜歡秘魯克里奧爾（Peruvian Creole）旋律，也會唱「我的秘魯」（Mi Peru）等經典歌謠。