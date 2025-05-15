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法「世上最美女孩」長大了 18年後變這樣、還有多重身分

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法國模特兒Thylane Blondeau曾被譽為「世界上最美的女孩」，如今她已24歲，模樣和過去大不相同。（取材自Instagram）
法國模特兒Thylane Blondeau曾被譽為「世界上最美的女孩」，如今她已24歲，模樣和過去大不相同。（取材自Instagram）

法國模特兒黛蘭（Thylane Blondeau）3歲時就被經紀公司挖掘走上伸展台，開啟模特兒生涯，6歲時被譽為「世界上最美的女孩」，如今的她已經24歲，模樣和小時候大不同，而她除了仍是模特兒，也是網紅和企業家，創立個人品牌Enalyht，販售美容和頭髮洗護產品。

每日郵報（Daily Mail）報導，黛蘭是法國足球員布朗多（Patrick Blondeau）和電視主持人維若妮卡（Veronika Loubry）的女兒，3歲那年在香榭麗舍大街被設計師高堤耶的經紀公司挖掘，力邀她參加隔天的時裝秀，維若妮卡本來反對，後來被說服。

黛蘭10歲時登上兒童版Vogue雜誌封面，她穿著金色的低胸連身裙和高跟鞋，對著鏡頭露出性感的表情和眼神，照片引發將年幼女孩性感化的爭議，維若妮卡為照片辯護，說整件事唯一讓她吃驚的是黛蘭戴的項鍊，價錢高達430萬元。

六年後黛蘭以成年人身分走上伸展台，在米蘭時裝周為Dolce & Gabbana走秀，擔任L'Oréal的品牌大使，也成為法國設計師蘿莉塔（Lolita Lempicka）的香水代言人。

如今黛蘭已經24歲，模樣和過去的金髮藍眼有很大不同，現在的她有一頭濃密的棕色長髮，她在Instagram上展示自己多年來的變化，最明顯的就是她變深的髮色。

黛蘭現在為多個知名品牌如Miu Miu、Dolce & Gabbana、L'Oréal Paris、凡賽斯（Versace）、Ralph Lauren和Hugo Boss工作，她也是社群網紅，在Instagram上有697萬人追蹤，更跨足美容產業創立個人品牌Enalyht。

黛蘭過去接受訪問時曾說，她刻意和那個曾被譽為世界上最美麗女孩的自己保持距離，時至今日仍會有人對她說「妳是那位世上最美的女孩」，她會回覆「不，我不是，我只是一個人，一個青少女」。

在時尚圈工作的黛蘭勇於挑戰產業的規定，她曾表示她不會讓自己變成產業要求的紙片人身材，她說絕不讓自己骨瘦如柴，若有人因為她不夠瘦而覺得她不夠資格走某場秀，那她就不走那場秀。

黛蘭說，她不要為那些人節制飲食，她想吃就吃，也會吃漢堡，她不會改變這習慣，因為她很喜歡吃漢堡，她認為人們看見她的人格特質比只看到她漂亮的外表來得重要。

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