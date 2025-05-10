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姓氏就是參政門票 菲律賓「臃腫王朝」讓新生代難出頭

記者許珮絨╱綜合報導
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菲律賓總統小馬可仕呼籲選民要把選票，投給守護主權的候選人。（路透）
菲律賓總統小馬可仕呼籲選民要把選票，投給守護主權的候選人。（路透）

在菲律賓，「姓什麼」比「主張什麼政策」更能決定你是否有資格進入權力核心。21世紀以來，菲律賓總統寶座幾乎成了家族世襲的代名詞——從艾若育、艾奎諾三世、杜特蒂，到現任的小馬可仕，無一不是政治家族出身。如今總統小馬可仕與杜特蒂父女決裂，正凸顯出菲律賓長年難解的結構性問題：少數家族壟斷政治，讓王朝成為民主制度中難以撼動的矛盾。

菲律賓政治王朝的根源可追溯至西班牙殖民時期，當時殖民政府為了有效統治，與地方菁英合作，賦予其行政與稅務權限，奠定家族掌控地方的權力結構；美國殖民延續同樣的統治手法，衍生更多政治家族。

二戰後民主化未能打破這套結構，老馬可仕政權長年透過政治酬庸與利益交換鞏固親信家族，使家族勢力進一步擴張。儘管1987年憲法明文禁止政治王朝，並限制地方官員「3年一任、最多3任」，卻未能制衡家族勢力。許多政治家族靠親屬接棒，持續掌控同一地區，形成所謂「臃腫王朝」；國會亦長年為家族勢力把持，使禁王朝立法毫無進展。

菲律賓禁毒戰爭受害者日前示威，抗議前總統杜特蒂涉嫌危害人類罪，呼籲國際法庭定罪。...
菲律賓禁毒戰爭受害者日前示威，抗議前總統杜特蒂涉嫌危害人類罪，呼籲國際法庭定罪。 （歐新社）

菲律賓約有250個家族控制全國80多個省分的各級政治，其中80%省長出身臃腫王朝，國會議員近9成來自政治世家，市長職位則逾半有家族撐腰。杜特蒂父女就是典型案例，從杜特蒂在達沃市長達近20年的執政，到成功將女兒薩拉送上市長乃至副總統寶座，顯示家族政治宛如企業傳承，地方治理成了通往國家政權的跳板。

政治家族不僅盤踞政壇，更涉足企業與媒體，掌控資源分配與就業機會，甚至能動員黑白兩道，打造「保證當選」的權力網絡。百姓對其既依賴又畏懼，即使政績乏善可陳，仍可能出於忠誠、習慣或人情支持到底。

諷刺的是，政治王朝勢力最深之處，往往是發展最落後、貧困最嚴重的地區。根據2021年統計，菲律賓貧窮率達18.1%，在東協國家中僅次於寮國和緬甸，反映出政治權力集中並未真正帶來發展。

馬尼拉亞典耀大學研究指出，政治王朝與裙帶關係、利益輸送與人權侵害密切相關，這些家族長期掌控警察、司法與檢調系統，形成近乎免責的「治外法權」；研究員梅多薩警告，若壟斷不破，新一代難以參政，國家命運將持續被少數家族左右。當地學者莫尼認為，根除世襲政治需從文化與價值觀著手，唯有推動問責、深化民主教育與社會參與，才能真正翻轉選民對王朝政治的依賴。

杜特蒂 緬甸

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