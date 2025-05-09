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新人瑞 115歲英婦曝長壽3祕訣：不爭執、傾聽、做喜歡的事

編譯盧思綸
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英國婦女坎特罕高齡115歲又252天，是現任世界最高齡人瑞。(美聯社)
英國婦女坎特罕高齡115歲又252天，是現任世界最高齡人瑞。(美聯社)

美聯社報導，英國婦女坎特罕（Ethel Caterham）高齡115歲又252天，取代4月辭世的116歲巴西修女卡納巴羅（Inah Canabarro），成為現任世界最高齡人瑞。坎特罕受訪時透露長壽的祕訣是「絕不與人爭執、傾聽、做自己喜歡的事」。

坎特罕出生於1909年8月21日英格蘭南部的希普頓貝林傑（Shipton Bellinger），是第一次世界大戰前5年，家中8兄妹排行第7。

坎特罕目前居住在倫敦西南的薩里（Surrey）一處安養院，她曾在2020年接受英國廣播公司（BBC）訪問，透露自己長壽的祕訣是「絕對不與任何人爭執，我傾聽，並且做自己喜歡的事情」。

坎特罕喜愛旅遊，曾在1927年、18歲時前往印度擔任家庭保母，待了3年才回英國。

坎特罕在1931年邂逅英國陸軍少校丈夫諾曼（Norman），並曾跟隨丈夫駐守香港和直布羅陀，兩人育有2女，諾曼在1976年逝世。

標誌湖景豪華安養院（Hallmark Lakeview Luxury Care Home）5月1日舉行慶祝活動，祝賀坎特罕以115歲高齡成為世上最長壽人瑞。「這是令人難以置信的里程碑，也是生命豐盈的見證，」安養院在聲明中表示，「您的堅韌精神與智慧激勵著我們所有人，為您非凡的旅程喝采！」。

根據金氏世界紀錄，世上曾經最高齡的人是法國婦女卡爾門特（Jeanne Calment），她活到122歲又164天。(編譯盧思綸)

英國婦女坎特罕高齡115歲又252天，是現任世界最高齡人瑞。(美聯社)
英國婦女坎特罕高齡115歲又252天，是現任世界最高齡人瑞。(美聯社)

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