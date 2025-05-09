被騙了？ 買雞排秒「脫衣」本尊超迷你 網笑瘋

外皮還沒掉落的雞排。(視頻截圖)

馬來西亞日前有男子和友人在路邊攤買兩塊炸雞排，當他們滿心歡喜享用雞排時，只咬了一小口，便發現雞排外皮掉落，露出小小一塊雞肉，他拍攝影片分享到網上，驚呼「一大早的就被騙了」。有網友笑稱「穿XXL衣服的雞柳」，又笑「這其實是炸麵粉，雞肉是店家送的」。

香港 01報導，男子阿米爾（Nik Amir）在TikTok 上傳影片，指他於吉蘭丹州（Kelantan）路邊攤檔買了兩塊炸雞排。從影片所見，阿米爾當時拿著一塊以竹籤串起的雞排，他只是咬一小口，不過當雞排外層掉落時，露出的雞肉有如一塊麥克雞塊般的大小，雞肉甚至不及外皮的三分之一，阿米爾直呼「一大早的就被騙了」。

而坐在他對面女友人手中握著的雞排也是同樣情況，甚至比阿米爾的雞肉還要小塊，讓她露出錯愕的表情。

阿米爾表示，兩塊炸雞排要價約2令吉(約0.5美元)，他透露炸雞排外層其實是用麵包裹上麵粉拿去炸的，直言「根本不好吃」。

影片上網後，引來網友熱議，許多人同情事主遭遇，但仍不禁發笑，「別告訴我這是雞肉，太少了吧！外皮真大啊」、「穿XXL衣服的雞柳」、「外皮像魔術表演一樣掉下來的瞬間，太搞笑了」，有人還調侃「這其實是炸麵粉，裡面的雞肉是店家好心送的」。