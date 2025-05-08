朝聖新景點 日本仙台「排球少年」水溝蓋 超有特色

粉絲前往日本展開排球少年聖地巡禮，別錯過新設置的「排球少年!!」水溝蓋。(取材自臉書)

日本 漫畫家古館春一的作品「排球少年！！」大受歡迎，故事背景設定主要在仙台市，近幾年來吸引海內外動漫迷前往旅遊，安排排球少年聖地巡禮。仙台市的官方繁體中文專頁「仙台魅力再發現」公布一消息，「排球少年！！」的角色水溝蓋亮相，「粉絲朝聖的新景點來了」。

35--粉絲前往日本展開排球少年聖地巡禮，別錯過新設置的「排球少年!!」水溝蓋。(取材自臉書)

「排球少年！！」水溝蓋在哪看得到？「仙台魅力再發現」臉書粉專表示，設置地點就在地下鐵南北線「富澤站」通往 KameiArena仙台（仙台市體育館）的路上，每一個水溝蓋都很有特色，歡迎粉絲邊散步邊拍照。

另外，「仙台魅力再發現」粉專提醒，KameiArena仙台（仙台市體育館）將於5月21日開始，進行為期近2年的大規模整修，預計2027年3月完工。位於體育館南側出入口的「排球少年！！」仙台觀光 特使紀念碑，屆時也會移設到一旁的「富澤公園」。

粉絲前往日本展開排球少年聖地巡禮，別錯過新設置的「排球少年!!」水溝蓋。(取材自臉書) 粉絲前往日本展開排球少年聖地巡禮，別錯過新設置的「排球少年!!」水溝蓋。(取材自臉書)

紀念碑將於5月21日起搬遷，想在原位置合照留念的粉絲們，記得把握時間。

「排球少年！！」是日本漫畫家古館春一的少年漫畫作品，於2012年2月20日至2020年7月20日在「週刊少年Jump」連載，全45冊，截至2024年12月，單行本累計發行量突破7000萬本。

古館春一以「超厲害的舉球員，完美地配合攻擊手的托球」，開始了「排球少年！！」的故事。作品中的某些情節雖然有些誇張，但基本上仍是以現實比賽中使用的戰術為基礎進行描繪。因此作為少年漫畫風格有些「樸素」。但只有主角的「怪人快攻」是古館構思出來的，在現實中是不太可能、非現實的描繪。

粉絲前往日本展開排球少年聖地巡禮，別錯過新設置的「排球少年!!」水溝蓋。(取材自臉書) 粉絲前往日本展開排球少年聖地巡禮，別錯過新設置的「排球少年!!」水溝蓋。(取材自臉書)

為了讓對排球沒有興趣的人也能容易地閱讀，作者適時將規則和戰術的說明穿插在故事中。比賽中的「輪轉」，有時雖然制約了角色的行動或發揮，但也是為了角色下次活躍時的釋放。諸如「頂端的景色」、「停下的托球」等經典台詞皆能讓人對作品留下了深刻的印象。