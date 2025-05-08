我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦啟動國家安全程序 防長警告：隨時爆發核戰

製造業回美？網售這款商品 亞洲製賣584筆v.美國貨0筆

朝聖新景點 日本仙台「排球少年」水溝蓋 超有特色

記者楊德宜
聽新聞
test
0:00 /0:00
粉絲前往日本展開排球少年聖地巡禮，別錯過新設置的「排球少年!!」水溝蓋。(取材自臉書)
粉絲前往日本展開排球少年聖地巡禮，別錯過新設置的「排球少年!!」水溝蓋。(取材自臉書)

日本漫畫家古館春一的作品「排球少年！！」大受歡迎，故事背景設定主要在仙台市，近幾年來吸引海內外動漫迷前往旅遊，安排排球少年聖地巡禮。仙台市的官方繁體中文專頁「仙台魅力再發現」公布一消息，「排球少年！！」的角色水溝蓋亮相，「粉絲朝聖的新景點來了」。

35--粉絲前往日本展開排球少年聖地巡禮，別錯過新設置的「排球少年!!」水溝蓋。...
35--粉絲前往日本展開排球少年聖地巡禮，別錯過新設置的「排球少年!!」水溝蓋。(取材自臉書)

「排球少年！！」水溝蓋在哪看得到？「仙台魅力再發現」臉書粉專表示，設置地點就在地下鐵南北線「富澤站」通往 KameiArena仙台（仙台市體育館）的路上，每一個水溝蓋都很有特色，歡迎粉絲邊散步邊拍照。

另外，「仙台魅力再發現」粉專提醒，KameiArena仙台（仙台市體育館）將於5月21日開始，進行為期近2年的大規模整修，預計2027年3月完工。位於體育館南側出入口的「排球少年！！」仙台觀光特使紀念碑，屆時也會移設到一旁的「富澤公園」。

粉絲前往日本展開排球少年聖地巡禮，別錯過新設置的「排球少年!!」水溝蓋。(取材自...
粉絲前往日本展開排球少年聖地巡禮，別錯過新設置的「排球少年!!」水溝蓋。(取材自臉書)
粉絲前往日本展開排球少年聖地巡禮，別錯過新設置的「排球少年!!」水溝蓋。(取材自...
粉絲前往日本展開排球少年聖地巡禮，別錯過新設置的「排球少年!!」水溝蓋。(取材自臉書)

紀念碑將於5月21日起搬遷，想在原位置合照留念的粉絲們，記得把握時間。

「排球少年！！」是日本漫畫家古館春一的少年漫畫作品，於2012年2月20日至2020年7月20日在「週刊少年Jump」連載，全45冊，截至2024年12月，單行本累計發行量突破7000萬本。

古館春一以「超厲害的舉球員，完美地配合攻擊手的托球」，開始了「排球少年！！」的故事。作品中的某些情節雖然有些誇張，但基本上仍是以現實比賽中使用的戰術為基礎進行描繪。因此作為少年漫畫風格有些「樸素」。但只有主角的「怪人快攻」是古館構思出來的，在現實中是不太可能、非現實的描繪。

粉絲前往日本展開排球少年聖地巡禮，別錯過新設置的「排球少年!!」水溝蓋。(取材自...
粉絲前往日本展開排球少年聖地巡禮，別錯過新設置的「排球少年!!」水溝蓋。(取材自臉書)
粉絲前往日本展開排球少年聖地巡禮，別錯過新設置的「排球少年!!」水溝蓋。(取材自...
粉絲前往日本展開排球少年聖地巡禮，別錯過新設置的「排球少年!!」水溝蓋。(取材自臉書)

為了讓對排球沒有興趣的人也能容易地閱讀，作者適時將規則和戰術的說明穿插在故事中。比賽中的「輪轉」，有時雖然制約了角色的行動或發揮，但也是為了角色下次活躍時的釋放。諸如「頂端的景色」、「停下的托球」等經典台詞皆能讓人對作品留下了深刻的印象。

「排球少年!!」水溝蓋詳細設置地點。圖／取自仙台市役所網站
「排球少年!!」水溝蓋詳細設置地點。圖／取自仙台市役所網站

日本 觀光

上一則

巴基斯坦副總理證實 殲-10戰機擊落印軍「陣風」戰機

下一則

印巴開火…57航班在領空 多數航空公司避開致交通大亂

延伸閱讀

「加州不是美國」 紐森：美中互相依存、加州願對中國開放

「加州不是美國」 紐森：美中互相依存、加州願對中國開放
通膨與飯店房價高漲夾擊 日本黃金周出遊意願降低

通膨與飯店房價高漲夾擊 日本黃金周出遊意願降低
日本民用飛機入釣魚台上空 中國罕見出動艦載直升機驅離

日本民用飛機入釣魚台上空 中國罕見出動艦載直升機驅離
巴菲特盛讚日本商社 股神接班人說可能會「永遠持有」

巴菲特盛讚日本商社 股神接班人說可能會「永遠持有」

熱門新聞

加拿大人似乎對赴美旅遊興致缺缺，取而代之的是墨西哥等其他目的地。(新華社)

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

2025-04-30 20:59
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

2025-05-04 17:04
巴基斯坦居民在巴控喀什米爾區穆札法拉巴德附近檢查疑似遭印度飛彈襲擊而受損的建築物。（美聯社）

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

2025-05-06 20:05
南韓最高法院於5月1日對共同民主黨總統候選人李在明涉嫌違反公職選舉法的案件作出裁定，撤銷二審無罪判決，並將案件發回下級法院重審。（路透）

南韓大選震撼彈 總統候選人李在明無罪判決遭撤銷

2025-05-01 04:25
主夏綠蒂10歲生日照，是凱特王妃用iPhone手機拍攝的。(取材自Instagram)

王室千金夏綠蒂10歲了 容貌「神複製」這3人

2025-05-04 02:26
梅根被爆有意繼續使用「殿下」頭銜，引發威廉強烈不滿。(美聯社)

違反協議…梅根濫用「殿下」頭銜 傳威廉怒喊：繼位就撤銷

2025-05-04 19:35

超人氣

更多 >
美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝

美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝
銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做

銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做
8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場

8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場
CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩

CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩
為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑

為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑