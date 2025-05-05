捷克連儂牆45年 現約翰藍儂新肖像 自由反抗精神跨國響應

世界各地遊客在布拉格的連儂牆上留言、作畫與拍照，連儂牆也成為自由、和平與反極權的地標。(中央社)

為慶祝布拉格連儂牆（Lennon Wall）誕生45周年，英國已故歌手約翰藍儂（John Lennon）的新肖像出現在牆面上，藉此紀念捷克人長期對藝術與言論自由的堅持，以及反抗極權壓迫的精神，同時鼓勵世界各地建立類似牆面。

近期捷克藝術家在布拉格觀光景點連儂牆畫上已故英國歌手約翰藍儂在不同時期的肖像，藉此慶祝連儂牆誕生45周年。(中央社)

哈維爾圖書館館長塞德拉切克對媒體說：「連儂牆猶如一部集體精神的公共日記，是全球各地民眾表達夢想、懷疑與挑戰的地方。」

塞德拉切克指出，儘管藍儂的理想在部分地區實現，但自由與開放的價值仍屢遭威脅。他說：「俄羅斯正逐步走向極權，烏克蘭 正為自由而戰，歐盟的開放邊界政策正是藍儂夢想中的世界，也受到挑戰。這些變化令人深深憂慮。」

捷克歐洲事務部長德弗拉克強調，連儂牆作為「歐洲價值象徵」的重要性，「在自由再次被質疑的時代，勇氣、創造力與團結比以往任何時候都更為重要」。

策展人斯塔斯特尼呼籲，「讓我們在世界各地創建更多連儂牆，為未來世代留下一道道自由與能量的象徵」。

連儂牆的命名源自於紀念英國歌手約翰藍儂。1980年12月，約翰藍儂遇刺身亡，當時一些年輕人為了悼念這位倡導和平與自由的音樂人，悄悄在牆上畫了他的肖像、寫下他的歌詞，甚至用空石板為他立了一塊象徵性的墓碑。

位在布拉格小城區的連儂牆色彩繽紛，布滿各式各樣的藝術塗鴉。(中央社) 為慶祝布拉格連儂牆誕生45周年，已故英國歌手約翰藍儂的新肖像出現在牆面上，藉此紀念捷克人長期對藝術與言論自由的堅持，以及反抗極權壓迫的精神。(中央社)

儘管共產政府多次清除這些塗鴉，但很快就被人重新塗上新的內容，連儂牆逐漸成為年輕人表達對共產政權的不滿、追求民主自由的象徵。

1989年絲絨革命（Velvet Revolution）爆發，捷克擺脫共產統治，連儂牆被保留下來，成為自由、和平與反極權的地標。如今，世界各地的遊客仍會在牆上留言、作畫與留影，是布拉格熱門的觀光 景點。