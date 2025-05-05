捷克連儂牆45年 現約翰藍儂新肖像 自由反抗精神跨國響應
為慶祝布拉格連儂牆（Lennon Wall）誕生45周年，英國已故歌手約翰藍儂（John Lennon）的新肖像出現在牆面上，藉此紀念捷克人長期對藝術與言論自由的堅持，以及反抗極權壓迫的精神，同時鼓勵世界各地建立類似牆面。
哈維爾圖書館館長塞德拉切克對媒體說：「連儂牆猶如一部集體精神的公共日記，是全球各地民眾表達夢想、懷疑與挑戰的地方。」
塞德拉切克指出，儘管藍儂的理想在部分地區實現，但自由與開放的價值仍屢遭威脅。他說：「俄羅斯正逐步走向極權，烏克蘭正為自由而戰，歐盟的開放邊界政策正是藍儂夢想中的世界，也受到挑戰。這些變化令人深深憂慮。」
捷克歐洲事務部長德弗拉克強調，連儂牆作為「歐洲價值象徵」的重要性，「在自由再次被質疑的時代，勇氣、創造力與團結比以往任何時候都更為重要」。
策展人斯塔斯特尼呼籲，「讓我們在世界各地創建更多連儂牆，為未來世代留下一道道自由與能量的象徵」。
連儂牆的命名源自於紀念英國歌手約翰藍儂。1980年12月，約翰藍儂遇刺身亡，當時一些年輕人為了悼念這位倡導和平與自由的音樂人，悄悄在牆上畫了他的肖像、寫下他的歌詞，甚至用空石板為他立了一塊象徵性的墓碑。
儘管共產政府多次清除這些塗鴉，但很快就被人重新塗上新的內容，連儂牆逐漸成為年輕人表達對共產政權的不滿、追求民主自由的象徵。
1989年絲絨革命（Velvet Revolution）爆發，捷克擺脫共產統治，連儂牆被保留下來，成為自由、和平與反極權的地標。如今，世界各地的遊客仍會在牆上留言、作畫與留影，是布拉格熱門的觀光景點。
這股精神也啟發世界各國相繼出現類似的牆面，例如2019年香港反送中運動期間，各地出現貼上便條紙、標語與塗鴉的連儂牆，以傳遞民眾的聲音。
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