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捷克5/1情人節 情侶櫻花樹下親吻 傳說沒親到會這樣…

綜合報導
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每逢5月1日捷克情人節，情侶會來到盛開的櫻花樹下親吻，女孩若未獲得親吻，將「枯萎」一整年。（中央社）
每逢5月1日捷克情人節，情侶會來到盛開的櫻花樹下親吻，女孩若未獲得親吻，將「枯萎」一整年。（中央社）

在捷克，5月1日不僅是勞動節，同時也是別具特色的情人節。每逢這天，情侶們會依照傳統，在盛開的櫻花樹下親吻，以歌頌春天與愛情的美好。

根據捷克民間傳說，若女孩未能於情人節當天，在櫻花樹下獲得親吻，將會在接下來一年「枯萎」，意即失去青春與魅力。因此，親吻被視為有祝福與守護意義。

這項浪漫習俗的起源，可追溯至19世紀捷克詩人馬哈（Karel Hynek Mácha）的代表作「五月」（Máj）。詩中以「那是傍晚時分──五月初一，五月的傍晚──是愛情的時節」的經典開場，深刻描繪春日愛情的氣息。

如今，布拉格的佩特任山（Petřín Hill）成為情侶朝聖地，不少人在馬哈雕像前親吻留念，對愛情致敬。

有業者看準這項熱門的浪漫傳統，推出「櫻花樹互動地圖」，讓使用者透過App輕鬆尋找全國各地的櫻花樹位置。

捷克銀行Air Bank發言人洪索娃（Alžběta Honsová）表示，這項計畫結合現代科技與捷克民間傳統，「如果人們想遵循在櫻花樹下親吻的傳統，就不需要煩惱去哪裡找樹」。

相較於城市的文藝浪漫，捷克鄉村保留更多傳統色彩。當地年輕男子會合力豎起高達10公尺以上的「五朔節花柱」（májka），柱頂裝飾彩帶、綠枝與旗幟，慶祝青春與春天氣息。

部分地區甚至保留「偷花柱」的趣味競賽，若一村的年輕人能成功「偷走」鄰村花柱而不被抓到，將贏得全村的掌聲與榮耀。

情人節 勞動節 App

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