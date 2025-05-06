捷克數百年傳統 「燒女巫節」驅寒避邪 這些原因遭反對

「燒女巫節」作為捷克春季傳統儀式，至今仍深受各年齡層喜愛。這場融合歷史、文化與社交意義的節慶，讓人們在火光搖曳中驅散餘寒，共同迎接新季節到來。（中央社）

每年4月30日，捷克各地會舉行「燒女巫」活動。人們點燃熊熊篝火，焚燒用稻草、樹枝製成的女巫人偶，象徵驅除寒冷與邪惡。

燒女巫節（Carodějnice）是捷克流傳數百年的傳統，人們在4月30日傍晚點燃篝火，將象徵冬天與黑暗力量的女巫人偶焚燒殆盡，吸引群眾圍觀。中央記者現場目睹，在女巫人偶倒下、化為灰燼那刻，眾人歡呼鼓掌，場面熱鬧非凡。

每年4月30日，捷克各地會舉行「燒女巫」活動。人們築起篝火，準備在傍晚焚燒用稻草、樹枝製成的女巫人偶。（中央社）

慶祝活動通常從下午直到深夜，有遊行、音樂、各式小吃攤與火舞表演，不少人打扮成女巫來參與。家庭成員聚在一起，圍著火堆烤傳統香腸（špekáček），是老少咸宜的家庭活動。

雖然名為「燒女巫節」，但這個節慶與17世紀的「女巫審判」並無關聯，也非斯拉夫的古老儀式。

學者研究，它源於德國 中世紀晚期，與德國的「聖沃爾普加之夜」（Walpurgisnacht）密切相關。

捷克「燒女巫節」（Čarodějnice）是流傳數百年的有趣傳統，人們在4月30日傍晚點燃篝火，將象徵冬天與黑暗力量的女巫人偶焚燒殆盡。（中央社）

聖沃爾普加（Saint Walpurga）是一位八世紀的女修道院長，相傳她對抗過害蟲、狂犬病、百日咳與女巫，因此受德國民間尊敬，驅邪祈禱時常向她祈求庇佑。

根據傳說，冬季賦予女巫與邪靈強大的力量；4月30日晚上，正是女巫舉行盛大聚會的時刻。由於女巫害怕火焰與熱氣，人們相信只要燃起熊熊大火，便能驅離她們。

雖然「燒女巫節」已有數百年歷史，但近年來也引起部分反對聲浪。女性主義者指出，焚燒女巫人偶的儀式，盡管看似無害，仍可能延續對女性的恐懼與排斥，以及淡化歷史上歐洲社會對「異己」女性施加的壓迫。

捷克「燒女巫節」慶祝活動從下午直到深夜，現場有遊行、音樂與火舞表演，以及各式小吃攤。圖為現場火舞表演。（中央社）

另外，環保團體也關切各地篝火活動帶來的空氣汙染 ，與潛在火災風險。捷克氣象局與消防單位提醒，若遇強風或乾旱天候，依法禁止焚火行為，以維護公共安全。