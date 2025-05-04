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新娘被調包 印度新郎掀頭紗見驚準岳母 控兄嫂設局逼婚

綜合報導
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印度一男子掀開新娘頭紗，發現新娘並非21歲少女，反而是其45歲母親；示意圖。（圖／123RF）
印度一男子掀開新娘頭紗，發現新娘並非21歲少女，反而是其45歲母親；示意圖。（圖／123RF）

印度最近發生一起荒唐的「娶錯新娘」事件。一名男子在兄嫂安排下原本要迎娶21歲少女，沒想到婚禮當天掀起頭紗後，竟發現眼前的新娘竟是對方45歲的媽媽！事後男子指控這一切是兄嫂設局，甚至威脅他若反抗，就會被誣指強暴。雖然他最終報警，但雙方在調解後達成和解，他也撤回報案並表示不再追究。

香港01引述印度時報等多家印度媒體報導，事件發生在2025年3月31日，地點是印度北方邦的密拉特（Meerut）。22歲的男子阿齊姆（Mohammad Azeem），在哥哥納迪姆（Nadeem）與嫂嫂沙希達（Shaida）的安排下，預計要迎娶21歲的女子曼塔莎（Mantasha）。

不過，當婚禮正式舉行時，負責主持的伊斯蘭教士在念誓詞時提到新娘的名字叫「塔希拉」（Tahira），讓阿齊姆感到疑惑。直到掀開新娘頭紗一看，他大驚失色，站在眼前的，竟然是曼塔莎的母親，也就是他的準岳母、現年45歲的塔希拉。

阿齊姆事後表示：「我原本以為要結婚的是曼塔莎，結果卻是她媽媽，我當場震驚到說不出話。」

阿齊姆表示，他在婚禮現場還注意到有不明人士進行現金交易，金額大約為50萬盧比（約5872美元）。當他意識可能遭設局，提出抗議時，哥哥和嫂嫂卻警告他如果拒絕結婚，就會誣告他性侵。

他當下擔心惹上刑事糾紛，只好先行離開，直到4月4日才前往當地派出所報案。

警方調查後表示，雙方後來經過協商已達成和解，阿齊姆也撤回報案。他承諾不再對此事提告，整起事件也就此落幕。

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