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臘腸犬澳洲離島走失 529天後奇蹟獲救

綜合報導
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臘腸犬「瓦萊麗」2023年時隨主人出遊坎加魯島時失蹤，在經過529天後獲救，牠的倖存故事馬上成為媒體報導頭條。(取材自臉書)
臘腸犬「瓦萊麗」2023年時隨主人出遊坎加魯島時失蹤，在經過529天後獲救，牠的倖存故事馬上成為媒體報導頭條。(取材自臉書)

野生動物救援人員日前表示，一隻迷你臘腸犬在澳洲某島嶼失蹤529天後獲救，恢復良好。

中央社引述路透報導，臘腸犬「瓦萊麗」（Valerie）4月25日在位於南澳州（South Australia）外海約14公里的坎加魯島（Kangaroo Island）獲救，倖存故事馬上成為媒體報導頭條。

另據媒體報導，2023年11月，瓦萊麗的飼主加德納（Georgia Gardner）跟男友帶著瓦萊麗，兩人和狗一起到南澳州外海的坎加魯島（Kangaroo Island）露營，某天她跟男友出門釣魚，將瓦萊麗獨自留在營地的圍欄裡，回來時瓦萊麗已經失蹤了。

加德納發現瓦萊麗失蹤後，跟男友四處搜索，幾天後有其他露營者一度發現，瓦萊麗躲藏在一輛汽車底下，但露營者靠近時嚇到了瓦萊麗，瓦萊麗頭也不回地衝進森林中，再也沒有露面。加德納多日搜尋無果，只好帶著遺憾離開小島。

慈善機構「坎加魯野生動物救援」（Kangala Wildlife Rescue）負責人卡倫（Jared Karran）在機構臉書（Facebook）張貼影片提及瓦萊麗：「牠現在的情況非常非常好。」

「坎加魯野生動物救援」表示，「非常高興地宣布成功救出瓦萊麗」。這個機構是在澳洲2019至2020年災難性的「黑色夏季」（Black Summer）森林大火之後成立。

「坎加魯野生動物救援」表示，志工們花了1000多個小時搜索，動用多部車輛、「好幾台攝影機還有陷阱」，才找回瓦萊麗。

臘腸犬「瓦萊麗」2023年時隨主人出遊坎加魯島時失蹤，在經過529天後獲救，牠的...
臘腸犬「瓦萊麗」2023年時隨主人出遊坎加魯島時失蹤，在經過529天後獲救，牠的倖存故事馬上成為媒體報導頭條。(取材自臉書)

澳洲 釣魚

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