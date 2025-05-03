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澳洲女師自認是貓 課堂舔手學貓叫 網友：精神狀況堪憂

綜合報導
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澳洲昆士蘭州一名女教師被學生舉報，會學貓舔手「理毛」；示意圖。(本報資料照片)
澳洲昆士蘭州一名女教師被學生舉報，會學貓舔手「理毛」；示意圖。(本報資料照片)

澳洲昆士蘭州一名女教師被學生舉報，這名老師自稱自己是一隻貓，剛開始她只是戴著貓耳朵髮箍和項圈上課，但後來行徑卻越來越誇張，她不僅在課堂上對著學生喵喵叫，還當眾舔手「理毛」，在學生不聽話時，甚至會學貓一樣對學生發出貓咪的哈氣聲。

據澳洲新聞網報導，這名女教師在布里斯本的馬史登州立高中（Marsden State High School）任教，她經常在課堂上戴著貓耳髮箍，平常脖子上還會戴著印有「purr」（呼嚕聲）的項圈。

不過如果是奇裝異服的穿搭也就算了，但這名女老師行為越來越脫序，她要求學生只能叫她「呼嚕老師」（Miss Purr），會舔自己手，只要學生不聽話，她就會發出貓叫聲或哈氣的低吼聲。一名家長抱怨，「呼嚕老師」不僅行為詭異，她還曾要求學生學貓「喵喵叫」，才能拿到糖果獎勵。

疑似學生拍照後向家長反映，「呼嚕老師」頭戴貓耳的照片和影片在媒體上曝光，也爆發家長不滿。家長們接受當地媒體訪問時表示，剛開始他們覺得這可能只是老師愛開玩笑，畢竟孩子有時候也可能會會誇大其詞，但看到照片和影片後實在不能接受老師的行為。現在有不少家長一起向校方投訴。

雖然目前校方尚未針對此事發表任何回應，但這件事已經成為網路熱門話題。有網友認為，老師的行為太過荒唐，質疑老師是否專業。有網友說：「這已經不是創新教學，而是精神狀況堪憂。」但也有人認為，如果老師只是為了讓課堂氣氛更活潑，或是穿著說話帶有個人風格，其實也無傷大雅，批評是家長反應過度。

布里斯本的馬史登州立高中。(取材自Google Maps)
布里斯本的馬史登州立高中。(取材自Google Maps)

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