日本「大叔卡牌」遊戲爆紅 小學生對戰認識長輩

圖為富士新聞網2025年3月12日影片截圖，其中顯示印有大叔面容的卡牌作為對戰遊戲，風靡日本福岡縣一個小鎮。（視頻截圖）

主打收集印有可愛寶可夢模樣卡牌進行對戰的「寶可夢卡牌手遊」（ポケポケ）有不少受眾，不過日本 福岡縣香春町的小學生群體，3月卻興起用印有中年大叔面容的「大叔卡牌」進行對戰，熱潮持續至今不減。

香港 01綜合媒體報導，這套由福岡縣香春町「採銅所地域社區協議會」所屬的宮原繪里開發的「大叔卡牌」，最初目的旨在維繫社區長幼關係，通過卡牌讓孩子們認識社區內的長輩。

這些手工製作、印有大叔姓名、職業、綽號的卡牌均出自小鎮上的真實人物，首批共印有47張不同角色，每三張一包售100日圓(約0.7美元)、含閃卡六張豪華包為500日圓。與市面上流行的其他卡牌遊戲一樣，卡牌上還寫有大叔們的HP（生命值）、「專屬技能」以及發動技能所需要的MP（魔法值）。

每當發動技能時，玩家還會大聲喊出「必殺技」名字，根據角色的技能與能力擊敗對手，而擁有最多卡牌的玩家將獲得最終勝利。大叔們可以依靠做社區服務提升印有自己面容的卡牌的「作戰能力」，還有機會晉升為擁有閃光圖層的「閃卡」。

報導引述12歲的當地小學生說：「獲勝時感覺很棒，但當你使用一張你真正認識的人的卡牌時會感覺更有趣。」