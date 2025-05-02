我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳10年來首次調薪 NVIDIA曝光驚人總年薪

認定有偏見 川普：停止贊助公共廣播電台和電視公司

「達文西密碼」作者新書 探訪布拉格神祕世界

中央社
國際暢銷小說「達文西密碼」與「天使與魔鬼」的作者丹布朗（Dan Brown），將在9月推出最新力作，故事背景設定在捷克首都布拉格。（路透）
國際暢銷小說「達文西密碼」與「天使與魔鬼」的作者丹布朗（Dan Brown），將在9月推出最新力作，故事背景設定在捷克首都布拉格。（路透）

國際暢銷小說「達文西密碼」與「天使與魔鬼」的作者丹布朗，將在9月推出最新力作，故事背景設定在捷克首都布拉格。丹布朗曾多次造訪布拉格，捷克出版社Argo表示，布拉格的獨特歷史與神祕氛圍，成為理想的小說舞台。

丹布朗（Dan Brown）的最新懸疑小說 The Secret of Secrets 將於9月9日全球發行。一如以往的寫作風格，這本書充滿神秘謎題、陰謀組織與致命追殺，宗教學與符號學教授蘭登（Robert Langdon）將再次登場。

丹布朗的小說向來擅長結合歷史、科學、宗教與懸疑驚悚元素，暢銷書包括「達文西密碼」、「天使與魔鬼」、「地獄」與「失落的符號」等。他的作品以56種語言出版，全球銷售量超過2.5億冊。

捷克出版社Argo編輯奧努費爾（Petr Onufer）向媒體透露，丹布朗長期對布拉格深感興趣，並曾多次造訪這座城市，「布拉格的獨特歷史與神秘氛圍，成為一個理想的小說舞台」。

奧努費爾分享：「我們曾多次接待丹布朗，他對布拉格讚譽有加，充滿熱情。我們一直期待他有天會以這座城市為背景創作。而這次，他終於將布拉格帶進他的小說世界。」

奧努費爾表示， The Secret of Secrets 也是本引人入勝的景點指南。「丹布朗不只讓故事發生在布拉格，而是將這座城市的文化與歷史深植故事核心。讀者將發現，他筆下的布拉格與以往所認識的完全不同。」

國際暢銷小說家丹布朗（Dan Brown）曾多次造訪布拉格，最新力作The Se...
國際暢銷小說家丹布朗（Dan Brown）曾多次造訪布拉格，最新力作The Secret of Secrets以布拉格知名景點天文鐘為書封背景。圖為布拉格的天文鐘。（中央社）

根據丹布朗的官方網站， The Secret of Secrets以布拉格知名景點天文鐘為書封背景，故事將從蘭登教授受邀前往布拉格，參加知名科學家凱薩琳（Katherine Solomon）主持的學術演講展開。然而，演講過後，凱薩琳與她的突破性研究雙雙消失，讓蘭登捲入一場危機四伏的追查行動。

上一則

韓惪洙選南韓總統 保守派「反李在明大聯盟」加速成形

延伸閱讀

提供不實簽證 盧安達種族屠殺通緝犯落網

提供不實簽證 盧安達種族屠殺通緝犯落網
「達文西密碼」作者新書 神祕布拉格成故事舞台

「達文西密碼」作者新書 神祕布拉格成故事舞台
鴻海集團跨航太領域 購富蘭登51%股權 整合關鍵技術 擴大晶圓版圖

鴻海集團跨航太領域 購富蘭登51%股權 整合關鍵技術 擴大晶圓版圖
捷克全面擺脫俄羅斯石油依賴 改由西方管線供應

捷克全面擺脫俄羅斯石油依賴 改由西方管線供應

熱門新聞

26歲女性長途貨車司機「Kana」希望打破職場刻板印象，也為物流業注入年輕能量。（取材自YouTube）

26歲、146公分日女開貨車當物流司機 兼營YT分享工作日常

2025-04-23 02:00
加拿大人似乎對赴美旅遊興致缺缺，取而代之的是墨西哥等其他目的地。(新華社)

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

2025-04-30 20:59
加拿大溫哥華26日發生休旅車衝撞菲律賓人社區節慶活動，至少造成11人喪命。(美聯社)

加拿大汽車衝撞事件釀11死 環球郵報曝嫌犯背景：來自台灣

2025-04-28 21:14
南韓最高法院於5月1日對共同民主黨總統候選人李在明涉嫌違反公職選舉法的案件作出裁定，撤銷二審無罪判決，並將案件發回下級法院重審。（路透）

南韓大選震撼彈 總統候選人李在明無罪判決遭撤銷

2025-05-01 04:25
CIA數位創新副主任的21歲兒子格洛斯疑加入俄軍與烏克蘭作戰。(取自Instagram)

反美到投奔俄軍 CIA副主任之子為俄打仗 戰死烏克蘭前線

2025-04-26 09:43
加拿大溫哥華市26日晚一輛汽車衝撞參加菲律賓節的民眾，至少9死多傷。(新華社)

臨近大選 加拿大汽車衝撞菲律賓節慶群眾 9死數十傷

2025-04-27 09:40

超人氣

更多 >
有高血壓問題？醫生：這5類保健食品不要吃

有高血壓問題？醫生：這5類保健食品不要吃
南韓大選震撼彈 總統候選人李在明無罪判決遭撤銷

南韓大選震撼彈 總統候選人李在明無罪判決遭撤銷
澳美客牛排館 為何能供應價廉味美牛排？

澳美客牛排館 為何能供應價廉味美牛排？
紐約州預算減稅計畫通過 家庭報稅最多返款5000元

紐約州預算減稅計畫通過 家庭報稅最多返款5000元
住加州30年赴歐探親 女子持綠卡返美被拘

住加州30年赴歐探親 女子持綠卡返美被拘