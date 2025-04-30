捷克復活節柳鞭打臀 幽默互動？身心不適？掀性別論戰

捷克復活節可在首都布拉格舊城廣場上，見許多盛開的玫瑰花、攤商與人潮。(中央社)

捷克復活節 有項獨特習俗，男生會用柳鞭輕打女生的臀部，象徵祝福她們健康與青春；女性通常會送上彩蛋與糖果作為回禮。然而，這項傳統在當代社會引起支持與反對聲浪，有的認為這有助於促進人際社交與幽默互動，有的則認為強化性別刻板印象，造成身心不適。

復活節是基督教重要的節日，紀念耶穌基督的復活，同時也象徵重生與希望，以及春天的開始。對許多捷克人來說，復活節已逐漸脫離其宗教根源，轉而成為家庭與社交的聚會節日。

根據市調公司NMS針對1000名18歲以上民眾進行的調查，僅有9%的人計畫在復活節期間參加教堂活動。雖然愈來愈多捷克人不再參加教堂儀式，但仍透過和家人團聚、參與習俗與分享餐點來慶祝復活節。

每到復活節前後，布拉格的舊城廣場上會出現熱鬧的市集，攤位上販售傳統手工藝品、裝飾彩蛋與各式美食，現場也有歡樂的音樂表演，演出者穿著傳統服飾演奏手風琴、小提琴，展現捷克民俗文化風情。

而來到復活節星期一早上，街上可見「打臀部」的習俗，男生會拜訪街坊鄰居，手持柳條編成的小鞭子輕打女生的臀部，象徵將健康、青春與活力傳遞給她們。而女性通常會以彩蛋、糖果與巧克力作為回禮，對於成年男子，有時會給予一小杯烈酒。

雖然這項習俗歷史悠久，但在當代社會引起性別角色、身體界線的議題討論。根據NMS調查，Z世代中有64%的男性支持這項習俗，僅26%的女性支持。支持者認為，這項習俗保留捷克民俗文化，有助於促進人際社交與幽默互動，尤其在鄉村地區仍受歡迎。

批評者指出，這項習俗強化性別刻板印象，甚至可能造成身心上的不適。捷克民眾Bartolomej表示，這個傳統歷經好幾個世代，「但我認為，這對我們這代有點過時。在21世紀，用木條打女生並不是很合適。」

根據實際街頭觀察，組隊上街的人群以年輕男性居多，但亦有少數女性參與，顯現不只男性，女性也能進行「打臀部」活動。而街坊鄰居對於這項習俗，多半敞開大門歡迎，現場氣氛歡樂。