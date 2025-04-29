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梵谷「星夜」旁被公牛追 南法亞爾「鬥牛節」仍受爭議

中央社
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法國亞爾舉行「鬥牛節」，首日傍晚封街釋放公牛，讓民眾參與奔牛活動。(中央社)
法國亞爾舉行「鬥牛節」，首日傍晚封街釋放公牛，讓民眾參與奔牛活動。(中央社)

法國亞爾(Arles)於復活節連假期間舉行第60屆「鬥牛節」，首日傍晚封街釋放公牛，讓民眾參與奔牛活動，地點在畫家梵谷筆下「隆河上的星夜」場景旁。四天活動包含備受爭議的鬥牛賽，以及街頭音樂與佛朗明哥舞等，吸引30萬人潮，創造當地收益約1200萬歐元(約1374萬美元)。

南法城市亞爾風景優美，位於隆河流至地中海前所形成的「嘉馬格濕地」(Camargue)上，當地自然資源以鹽田、稻米、白馬、黑色公牛聞名。1888年，荷蘭畫家梵谷在此居住15個月，創作逾300幅油畫，其中包含著名的「隆河上的星夜」(Starry Night Over the Rhône)，多年來吸引國際旅客至現場感受當年氛圍。

今年的亞爾鬥牛節首日傍晚，主辦單位暫時封閉「隆河上的星夜」場景旁的環河道路，架設柵欄與防撞木板，舉辦街頭奔牛活動(Encierro)，輪流釋放15頭已被卸除尖角的公牛，在柵欄內奔跑，面對人類的挑釁。

街頭奔牛過程約1小時，吸引大批民眾圍觀。欲參與者可進入柵欄內，正面迎擊將朝自己奔來的公牛，亦可在關鍵時刻躲回柵欄外，由於柵欄寬度僅容一個側面人身通過，公牛無法穿越，參與者得以避免被攻擊的風險。現場安排警力防止酒醉者入場，並有醫護人員待命以保障安全。該日參與奔跑的牛隻無傷亡，全數平安離場。

除了街頭奔牛，以及僅由專業人士參與，不造成動物傷亡的「嘉馬格奔牛」(Course Camarguaise)外，亞爾鬥牛節仍保留傳統的「鬥牛賽」，並邀請國際知名鬥牛士登場，使其成為備受爭議的節慶焦點。

根據法國民調與市調研究公司(Ifop)於2022年的調查，74%的法國人贊成禁止鬥牛。

亞爾市政府負責節慶與安全業務的格黑詠(Mandy Graillon)接受法國廣播電台(Radio France)訪問時指出，這項民調的對象大多並未在「鬥牛文化」中成長。她解釋，對「嘉馬格濕地」居民來說，這是他們與公牛長久以來的故事。

格黑詠強調：「沒有鬥牛賽的鬥牛節，是沒有靈魂的。請讓亞爾鬥牛節保有它的自由。」

「反鬥牛聯盟」(No Corrida)在鬥牛節期間到現場抗議，設立請願攤位，呼籲停止鬥牛活動。他們向「普羅旺斯報」(La Provence)表示：「本周末將有24頭公牛和12頭小公牛在鬥牛賽中被殺害」。

聯盟主要成員艾里茲曼迪(Dominique Arizmendi)指出，「鬥牛界是一個封閉的圈子，但他們在經濟上互相支持。」她解釋，無論鬥牛迷怎麼說，鬥牛賽在今日已不再流行，觀眾數量正明顯減少。根據「反鬥牛聯盟」調查發現，即使住在鬥牛區的法國人，也並非人人支持或實際觀看鬥牛賽，反而多參加由鬥牛賽所延伸出的藝文活動。

根據法國電視3台(France 3)報導，2025年亞爾鬥牛節吸引約30萬觀光人潮，是當地人口的6倍，主要來自法國其他地區與國際觀光客，為亞爾帶來約1200萬歐元的收益。

亞爾鬥牛節(Féria de Pâques)直譯為「復活節嘉年華」，始於1965年，由時任市長普利(Pierre Pouly)為結合復活節與傳統鬥牛文化所創。根據亞爾旅遊局與鬥牛節官方資料，普利曾是首位在西班牙與美國獲獎的法國鬥牛士，擔任市長後，不僅掌管亞爾競技場，並融合西班牙鬥牛與嘉馬格奔牛的特色創辦鬥牛節，迄今邁入第60屆。

亞爾鬥牛節由地方政府與南法大區支持，亞爾市長德卡洛利斯(Patrick de Carolis)出席開幕儀式。除了鬥牛節主活動外，亞爾市政府自4月起亦規畫多場對兒童的鬥牛文化活動。

法國亞爾舉行「鬥牛節」，首日傍晚封街釋放公牛，讓民眾參與奔牛活動。(中央社)
法國亞爾舉行「鬥牛節」，首日傍晚封街釋放公牛，讓民眾參與奔牛活動。(中央社)

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