「易危」物種行蹤隱密 尼泊爾預估全境雪豹近400隻

尼泊爾野生動物保護部門首次針對易危物種雪豹進行調查，境內約有近400隻雪豹；示意圖。（圖／123RF）

尼泊爾野生動物保護部門官員日前表示，國內首次針對易危物種雪豹進行的全國調查估計，境內約有近400隻這種行蹤隱密的大型貓科動物。

法新社報導，棲地流失、氣候變遷 與盜獵行為對亞洲各地的雪豹造成嚴重衝擊。雪豹被國際自然保育聯盟（IUCN）列為「易危」物種。

不過，這次調查帶來難得的好消息，證實雪豹數量落在接近先前估計範圍的最大值。

雪豹的厚實灰色毛皮上散布深色斑點，並擁有如天然雪鞋般的大爪子，不僅擅於藏匿，更難以捕捉蹤影，讓實地調查面臨挑戰。

尼泊爾國家公園與野生動物保育部資深生態學家艾查里亞向法新社表示：「這是尼泊爾雪豹保育過程中的歷史性一步。」

他說：「這是我們首次憑藉研究人員付出巨大努力獲得真實數據。」

根據7個關鍵區域的動態感應攝影機和基因分析得出的結果，估計雪豹總數為397隻。

這項調查提供了最全面的全國雪豹估計數據。雪豹也被稱為「山中幽靈」，國際自然保育聯盟先前估計其數量介於301隻至400隻之間。

由於雪豹種群密度低，且棲息於偏遠山區，因此牠們是全球研究最少的大型貓科動物之一。