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補眠、吃飯、滑手機…日人把廁所變休息室 如廁時間大增

聯合新聞網
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現代日本人上廁所時間愈來愈長。廁所示意圖。（圖/123RF）
現代日本人上廁所時間愈來愈長。廁所示意圖。（圖/123RF）

日本車站和各商業設施的廁所擁擠狀況再度引發討論。除了女廁經常大排長龍外，也有人反映即使是男廁，依舊經常要排隊等候，急著要上廁所時，還曾忍到冒冷汗。愈來愈多人質疑：不論男女，為何現代人上廁所時間愈來愈長？究竟大家都在廁所裡做些什麼？

根據日媒「AERA」報導，有30多歲女性坦言，「自己曾在廁所滑手機、補妝、充電」，40多歲男性則說「工作時只有上廁所的時間能休息，所以在廁所裡打個盹」，還有30多歲男性說「學生時代曾在購物中心的美食街店家打工，沒有地方可以休息，所以上班前會先在廁所裡吃個飯糰」。

鑽研日美廁所相關事項的「UN＆Co.」公司代表、同時目前還是東大生的原田怜歩指出，現代商業設施的廁所設計逐漸強調「空間舒適性」，不再只是單純如廁的地方，也讓人更容易在其中逗留。調查顯示，2018年到2024年間，室內設施廁所的平均使用時間明顯增加。據設施管理者回報，廁所平均占用時間甚至已延長到約5分鐘左右。原因除了設施變舒適外，也與「在廁所滑手機」此一新習慣有關。

去年時，網路服務公司「NordVPN」針對10幾歲至40歲左右共500人進行的調查顯示，日本有高達68%的人會在廁所使用手機，10至20歲左右偏好滑IG、TikTok，30至40歲左右者以LINE為主，而所有年齡層最常用且停留時間最長的則是YouTube。面對廁所擁擠問題，專家建議除了增加廁所數量，也應提升整體空間的「流動率」與「使用效率」，讓廁所回歸基本功能，避免成為個人過度倚賴的私人使用空間。

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