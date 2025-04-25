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太空糞便怎麼回收？NASA懸賞300萬美元徵妙招

綜合報導
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太空人在月球留下96包排泄物，NASA祭出300萬美元獎金求良策。圖為在國際太空站滯留個月的美國兩位太空人。（美聯社）
太空人在月球留下96包排泄物，NASA祭出300萬美元獎金求良策。圖為在國際太空站滯留個月的美國兩位太空人。（美聯社）

1969年美國太空人阿姆斯壯（Neil Armstrong）等人登月時，不只留下「人類一大步」的腳印，還將96袋糞便等排泄物遺棄在月球表面，把月球變成了「屎球」。為了解決太空人排泄物問題，美國太空總署（NASA）近期祭出300萬美元獎金，向公眾徵求妙點子，希望還給月球一個乾淨環境，目前第一階段收件已截止。

綜合香港01等媒體報導，1969年NASA執行阿波羅計畫（Apollo Project），用阿波羅11號火箭送太空人登陸月球，但在收集完月球樣本後，為了騰出太空船空間，太空人將96袋排泄物遺棄在月球表面，包括糞便、尿液和嘔吐物。

為了解決未來太空計畫的衛生問題，NASA近月發起「月球回收挑戰」（LunaRecycle Challenge）活動，呼籲科學家和創新者造出方法將這些廢物轉化為水、能源和肥料，並為即將到來的月球任務之前啟動「生物遺產」（biological legacy）計畫。

這個「回收挑戰」分為兩階段，向全球公民開放，第一階段已截止，NASA正在為收到的方案做進一步審核，並強調處理廢物的方法將在為未來的載人太空任務做準備時起到重要作用。

針對未來的太空任務計畫，NASA指出，若要持續將太空人送入太空，必須優先解決廢棄物處理問題。NASA希望能在太空中實現回收利用，甚至達到「完全回收」，進而確保太空船回到地球時，能將垃圾量降到最低，甚至完全避免垃圾的產生。

太空人 NASA

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