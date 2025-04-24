我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達美航空1原因送現金 幸運乘客改票賺3000元

川普絕不會對任何人讓步 卻因為「它」兩度低頭

全球最脆弱生態系…太平洋保護區 川普下令開放商業捕魚

中央社／華盛頓綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「太平洋偏遠島嶼國家海洋保護區」水域擁有未曾受破壞的珊瑚礁及許多瀕危物種，包括海鳥和某些種類的鯨魚和鯊魚。(美聯社)
「太平洋偏遠島嶼國家海洋保護區」水域擁有未曾受破壞的珊瑚礁及許多瀕危物種，包括海鳥和某些種類的鯨魚和鯊魚。(美聯社)

美國總統川普日前簽署一道行政命令，將開放太平洋中部地帶一片龐大生態保護區進行商業捕魚。此區是全世界最脆弱的生態系統之一。

2009年時任總統小布希（George W. Bush）於此區設立「太平洋偏遠島嶼國家海洋保護區」（Pacific Remote Islands Marine National Monument, PRIMNM） ，他的繼任者歐巴馬（Barack Obama）2014年再予擴大。

目前這塊區域近130萬平方公里，幾乎是德州的兩倍，由7個島嶼和環礁所組成。

此保護區雖允許傳統捕魚和休閒釣魚，但至今仍禁止商業捕魚、海底採礦等資源開採活動。

川普行政命令指出，原先禁令「損害誠實的美國漁民商業利益，漁業界被迫…到更遠的國際水域捕魚，和一些監管鬆懈、接受高度補貼的外國船隊競爭」。

川普又說：「在適當管理下的商業捕魚，不會讓PRIMNM區內的科學目標和歷史價值面臨風險。」

PRIMNM水域擁有未曾受破壞的珊瑚礁及許多瀕危物種，包括海鳥和某些種類的鯨魚和鯊魚。

在地球最未曾受破壞的熱帶環境當中，PRIMNM特別容易受到氣候變遷的影響。

PRIMNM距離海岸50至200海里的大片水域，如今將有一部分開放給懸掛美國國旗的船隻進行商業捕魚。

此外，川普行政命令中寫道，外國船隻也可獲得「許可證…來轉運美國漁民的漁獲」。

「太平洋偏遠島嶼國家海洋保護區」水域擁有未曾受破壞的珊瑚礁及許多瀕危物種，包括海...
「太平洋偏遠島嶼國家海洋保護區」水域擁有未曾受破壞的珊瑚礁及許多瀕危物種，包括海鳥和某些種類的鯨魚和鯊魚。(美聯社)

川普 小布希 氣候變遷

上一則

德國「白蘆筍」狂漲至1公斤34美元 綠蘆筍2原因人氣超車

下一則

韓流影視狂輸出 Duolingo學韓語人數有550萬 超越中文

延伸閱讀

川普內建關稅腦 分析：靠心理戰打貿易戰 決策藏大風險

川普內建關稅腦 分析：靠心理戰打貿易戰 決策藏大風險
宮鬥新篇曝…2部長趁納瓦羅不在 促川普關稅政策急轉彎

宮鬥新篇曝…2部長趁納瓦羅不在 促川普關稅政策急轉彎
紐約人也上街 加入全美700場抗議川普示威 數百人響應

紐約人也上街 加入全美700場抗議川普示威 數百人響應
搞烏龍？川普政府與哈佛之爭 白宮稱發信「未經授權」

搞烏龍？川普政府與哈佛之爭 白宮稱發信「未經授權」

熱門新聞

22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
柯克比投資公司副董事長哈爾比滑雪意外身亡。(取自柯克比投資公司官網)

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

2025-04-15 09:00
哥倫比亞總統裴卓。(美聯社)

稱美簽被撤銷 哥倫比亞總統氣到叫川普「唐老鴨」

2025-04-22 17:15
日本首相石破茂17日於東京官邸回應記者提問。(路透)

石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　

2025-04-20 08:40
哥倫比亞一處教堂信眾聲稱目睹聖母雕像「流淚」的奇蹟畫面。(圖／取自X@Agapao_X)

教宗方濟各辭世前聖母像「哭了」 網路瘋傳驚奇畫面

2025-04-21 20:58
羅馬天主教教宗方濟各逝世，享壽88歲，全世界信徒哀悼紀念。(美聯社)

梵蒂岡公布方濟各遺囑 要求銘文只刻1行字

2025-04-21 20:21

超人氣

更多 >
見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻
富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士

富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士
洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」

洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」
多久該換家銀行？專家提供衡量指標

多久該換家銀行？專家提供衡量指標
馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光