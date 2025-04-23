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傳奇女星奧黛麗赫本瑞士故居要賣了 喊價2250萬

綜合報導
好萊塢傳奇女星奧黛麗赫本，資料照。（美聯社）
好萊塢傳奇女星奧黛麗赫本，資料照。（美聯社）

好萊塢傳奇女星奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）曾居住長達30年的瑞士故居「La Paisible」，近日掛牌出售，開價高達2250萬美元。該物業位於瑞士風景如畫的托洛什納茲（Tolochenaz）村莊，鄰近洛桑，為一棟建於18世紀的古老莊園。

據每日郵報報導，這座占地約1萬6000平方米的莊園擁有三層樓、12間臥室及8間浴室，總面積超過1000平方米。經過2021年整修後，莊園在保留原有歷史風貌的同時，融合了現代化設施。室內設有赤陶磚地板、橡木拼花地板與五座壁爐，保留濃厚的古典風情。

奧黛麗赫本瑞士故居要賣了。(取材自X平台)
奧黛麗赫本瑞士故居要賣了。(取材自X平台)

莊園配有兩座有頂車庫與約可容納15輛車的戶外停車空間，另有五個出入口。庭園綠意盎然，種植了數百年歷史的古木，並設有一座戶外溫水泳池。整體環境寧靜優雅，坐擁日內瓦湖與阿爾卑斯山的壯麗景致。

奧黛麗赫本於1963年息影後搬入此處，並稱托洛什納茲為「地球上最幸福的地方」，這棟房子也成為她人生後期最溫暖的避風港。

奧黛麗赫本瑞士故居要賣了。(取材自X平台)
奧黛麗赫本瑞士故居要賣了。(取材自X平台)

清新脫俗又氣質優雅的奧黛麗赫本英國女演員，1951年百老匯台劇「金粉世界」的女主角打開知名度。1953年因「羅馬假期」榮獲第26屆奧斯卡最佳女主角獎、第11屆金球獎劇情類電影最佳女主角及第8屆英國電影學院獎最佳女主角。同年因舞台劇「美人魚」獲得第8屆東尼獎最佳戲劇類女主角。 1994年因專輯「奧黛麗赫本的魔法故事」獲得葛萊美獎最佳兒童誦讀專輯。

奧黛麗赫本瑞士故居要賣了。(取材自X平台)
奧黛麗赫本瑞士故居要賣了。(取材自X平台)

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