26歲、146公分日女開貨車當物流司機 兼營YT分享工作日常

26歲女性長途貨車司機「Kana」希望打破職場刻板印象，也為物流業注入年輕能量。（取材自YouTube）

根據日媒「現代ビジネス」報導，一名26歲、身高146公分的女性長途貨車司機兼YouTube r「Kana」引起關注。她以精實的體能和熱情，穿梭於日本 物流第一線，並透過頻道「かなちゃんねる」分享工作日常，希望打破職場刻板印象，也為物流業注入年輕能量。現在物流業界人力短缺的問題嚴重，她的故事備受矚目。

Kana在高中時期是足球社員，打工時也偏好選擇能活動身體的工作，所以曾在搬家和物流倉庫打工，因此有與貨車司機交流的機會，再加上不擅長處理複雜的人際關係，對能自由獨立工作的職業心生嚮往。雖然高中畢業後曾進入美容專門學校，但在訓練過程中她意識到自己更嚮往開貨車的自由生活，最後選擇成為職業駕駛。

26歲女性長途貨車司機「Kana」希望打破職場刻板印象，也為物流業注入年輕能量。（取材自YouTube）

進入職場後，她從中型貨車開始，至今已擁有六年資歷，目前負責埼玉到京都之間的定期配送。盡管每日工時長達13小時，一周僅能回家一天，她仍在工作之餘積極經營YouTube，影片主題多半聚焦於物流業日常與職場真相。自2020年起經營頻道以來，訂閱人數已突破23萬，也曾接受「東洋經濟新報社」的專訪，成為改變物流業傳統形象的一員。