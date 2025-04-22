「飛機安全帶」造型腰帶在日本熱賣 網笑：買了安心

機艙內安全帶也可以是種時尚。(取材自X平台)

根據日媒「ねとらぼ」分享，日系航空公司空服員Sana近日於社群平台X上發表日本 羽田機場近日出現一款「奇葩創意商品」。貼文一公開便吸引超過285萬次瀏覽與將近5萬個按讚，不少航空迷紛紛留言表示「超想要」、「這款商品真是天才的創意」。

從貼文內的照片得知，此商品是一條以飛機座位上的安全帶為靈感設計的時尚腰帶。這條腰帶的外觀幾乎與機艙內座位的安全帶如出一轍，連金屬扣具都完美還原。除了經典的銀灰色之外，還有紅、藍等多款顏色可選，佩戴起來不僅吸睛，也充滿趣味性。Sana笑稱，乍看之下還以為有人把飛機安全帶偷偷帶下機。雖然扣具看起來厚重，但對飛行迷來說，這可能是再好不過的收藏與話題來源，圍在腰間或許還能增加安心感。

機艙內安全帶也可以是種時尚。(取材自X平台)

Sana回應該商品販售地點位於羽田機場第一航廈五樓的「LUXURY FLIGHT」商店，定價為10890日圓（約76.4美元），在成田、伊丹機場也可以買到。消息曝光後，意外引來大量網友留言討論，有人表示「這個太酷了，下次去一定買」、也有人搞笑回應「根本用不到但還是想要」、「這感覺很重」。此外，也有不少人誇讚這種設計「絕對不會鬆脫，讓人很安心」。

這款將機上設備轉變為時尚單品的創意設計，雖然實用性見仁見智，但確實成功抓住飛行迷與網友的目光，幽默感與話題性十足。