暈車新療法 日本學者用「聲音香料」聽1分鐘緩解嘔吐

日本研究顯示，一種100赫茲音頻可有效緩解暈車的暈眩與不適感；示意圖。(圖／123RF)

暈車、暈船或暈機常令人不舒服，過去多靠藥物緩解，根據一項新研究，只需聆聽一段聲音音調一分鐘，就可能足以讓你免於嘔吐。

New Atlas報導，暈車症的發生，與我們的平衡感有關，當眼睛、身體所感受觀感，與內耳的前庭系統出現不匹配時，就會出現暈眩感，因此在車上看書特別容易感到不舒服，就是這個原因。

報導指出，日本 名古屋大學的加川拓海、加藤雅司觀察了不同頻率與音量的聲音，如何影響從老鼠體內取出的橢圓囊對平衡的維持功能。結果發現，音調頻率為 100 赫茲，響度為 65.9 分貝的純音，對於改善平衡的效果特別好，它已被註冊為「聲音香料」(sound spice)。

據報導，實驗的老鼠聆聽這種聲音五分鐘，接著被置於會引發暈車的環境中，再要牠們走過一條細小的平衡木，與未接受聲音處理的對照組相比，這些老鼠展現出明顯的緩解暈車效果，且持續超過兩小時。

這項研究成果發表在最近發表在「環境健康與預防醫學」（Environmental Health and Preventive Medicine）雜誌上的一篇論文中。