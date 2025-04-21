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「QQ軟糖」有3好處 日本警視廳推薦放入緊急避難包

聯合新聞網／綜合報導
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有嚼勁的QQ軟糖也可當作防災食品；示意圖。(路透)
有嚼勁的QQ軟糖也可當作防災食品；示意圖。(路透)

根據日媒「Hint-Point」報導，日本警視廳警備部災害對策課曾在官方X帳號分享了一項實用的生活資訊。建議可以將有QQ口感的「軟糖」放入緊急避難包中，成為緊急災害發生時的備用點心，不僅方便攜帶、保存期限長，還能安撫小孩的情緒，獲得許多網友共鳴與好評。

警視廳指出，當緊急狀況發生時，孩子往往因緊張或不安而胃口不佳，若能準備平時熟悉、又容易入口的零食，將有助於安撫情緒。其中，軟糖因為口味多樣、口感豐富且不佔空間，特別推薦。某些產品甚至添加維生素與礦物質，對孩子和大人來說都是不錯的選擇。

此外，軟糖的保存期限出乎意料的長，一般未開封可保存約一年，也適合補充糖分、當作工作間的輕食點心。不過也提醒民眾，部分軟糖彈性較強，年紀太小或咀嚼力不足的幼兒與長輩食用時需注意，以免噎住。另需避免將軟糖放在高溫潮濕或曝曬處，以免變質或發黴。

除了軟糖之外，也許也有民眾會將巧克力做為緊急避難包的糧食。但若是在夏季，一般巧克力遇高溫容易溶化，所以警視廳特別建議民眾可考慮攜帶不易融化的「巧克力筆」作為替代零食，既能單吃，也可作為乾糧餅乾的點綴裝飾之用，即能提升口感，又能轉換心情。這些創意又實用的備災小物，讓網友紛紛回應「原來如此」、「真是以前都沒有想到的好點子」。

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