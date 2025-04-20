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日本總人口數減少逾89萬 創1950來最大跌幅 連跌14年

中央社／東京綜合外電報導
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日本當局上月公布，日本人口在2022年連12年下降，減少55.6萬人至1.25億。(歐新社)
日本當局上月公布，日本人口在2022年連12年下降，減少55.6萬人至1.25億。(歐新社)

共同社報導，日本總務省今天公布2024年10月1日人口估算結果，顯示日本人總數約為1.2億，較前一年同期減少89.8萬人，創下有可比數據1950年以來的最大跌幅。

共同社引述日本總務省指出，日本總人口包括外國人在內約為1.238億，同比減少55萬人，連續14年減少。都道府縣中，人口增加的只有東京和埼玉，原因是少子老齡化加劇，亟需採取對策。

據報導，關乎日本國家未來的0至14歲人口減少了34.3萬，至1383萬人，占總人口比例首次降低至11.2%。作為主要勞動力的15至64歲人口則減少22.4萬，至7372.8萬人，占比59.6%。

另一方面，日本65歲以上人口增加1.7萬，至3624.3萬人，占比創新高，達到29.3%。

戰後總人口也在2005年首次低於前一年，2008年人口數達到頂峰，2011年起持續減少。日本人的減少幅度到此次統計為止連續13年擴大。

各都道府縣中，下滑率最大的是秋田，減少1.87%，其後依次為青森1.66%、岩手1.57%。34個道府縣的減少率超過上年。減少率擴大最多的是石川，擴大0.22個百分點，減少率為1.00%。

東京增加0.66%，連續三年增加，增幅也有所擴大。埼玉從上年的下滑0.08%轉為增長0.01%，主要原因是外國人流入。東京、埼玉、千葉、神奈川這4都縣佔總人口的29.9%，東京圈單極集中的情況在持續。

中央社引述法新社報導，日本出生率是世界上最低之一，這一趨勢意味著該國勞動力短缺、消費者減少以及企業難以招募工人。

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