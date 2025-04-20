悲慘千禧世代 將遇第3次經濟衰退 自嘲：被犧牲的一代

如今年約29至44歲的千禧世代，因為屢屢遇到金融不穩定的情況感到沮喪、疲憊，有人拍片表示「千禧世代準備在40歲前經歷第四次經濟衰退」獲破萬按讚；示意圖。(123RF)

美國總統川普 祭出對等關稅 政策，即使過沒多久又宣布對75國暫緩90天施行，卻仍讓全球經濟市場掀起驚濤駭浪。近日就有媒體指出，在1981年至1996年出生、被稱為「千禧世代」的人們，已經兩度陷入全球性經濟衝擊，如今恐將迎來第三次重擊，再次成為被犧牲的一代。

根據「NBC News」報導，千禧世代曾被稱作「最不幸的一代」，這群人在大學畢業的時期遭遇2008年金融海嘯，當時剛出社會的他們無法順利進入職場，也不得不延後結婚、生育與購屋計畫。2020年爆發新冠疫情 再度重創全球經濟，企業大規模裁員、經濟活動停擺，又讓剛站穩腳步的千禧世代陷入不穩。

隨著川普的關稅計劃擾亂全球市場，引發人們對經濟衰退的擔憂，如今年約29至44歲的千禧世代，也因為屢屢遇到金融不穩定的情況感到沮喪、疲憊。儘管如此，仍有不少千禧族群在社群平台上發布相關的迷因和短影音「苦中作樂」，用戲謔的方式呈現現實困境。

加州洛杉磯地區的38歲房仲Jeremy Dozier在TikTok上發布許多搞笑影片，在一支影片中他一邊假哭、一邊唱著電影「悲慘世界」的歌曲，並加上「千禧世代準備在40歲之前度過第四次經濟衰退」的標題，讓這部影片在TikTok上獲得逾2萬3000個讚和數百則留言，掀起許多民眾共鳴。

Dozier在2008年畢業，當時找不到正職工作，只能做臨時工，等到疫情來襲時，他已在穩定職位待了10年，卻仍遭裁員，他表示「每次我們好不容易有點起色、以為終於要順利了，就又出事了。」

位於華府的智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）經濟研究訪問學者約翰・薩貝豪斯（John Sabelhaus）則示警，「目前國會整體的政策策略仍可能極具破壞性」，並強調此時若出現金融衰退，對千禧世代的傷害將特別嚴重。他表示：「千禧世代正處於創業的年紀，正在努力讓自己的事業運作起來。這本來就風險極高，而當再加入大量宏觀經濟的不確定因素，只會讓情況更加惡化。」

佛州內容創作者Christie Cronan說，她製作的相關影片讓同世代感受到共鳴與安慰，「大家都感受到同樣的情緒。無論人們是否願意承認，我們確實正處在某種程度的經濟下行階段。」他的影片引來其他人分享自己的焦慮與因應方式，有人說開始自己種菜，有人則表示已經買了第二台冷凍櫃，打算趁關稅上漲前先囤點冷凍食物，「留言的人雖然都在討論自己的難處，但整體氛圍還是充滿幽默與一種社群的凝聚力，」他說，「我們會一起挺過這場風暴。」