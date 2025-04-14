iPS迷你心臟、巨型鋼彈...都必看

大屋頂環 參觀2025日本大阪世博的訪客首日聚集在全球最大木造建築大屋頂環下。(歐新社)

五年一度的世界博覽會13日在日本 大阪夢洲開幕，展區會場占地約155公頃，堪比兩座迪士尼 樂園，除了核心建築「大屋頂環」是必看亮點，會場內無現金支付、門票地圖全面無紙化也是特色。

日本舉辦過兩次世博會，1970年首次舉辦地點也在大阪，當年日本藝術家岡本太郎為日本主題館設計的「太陽之塔」迄今仍在大阪萬博紀念公園展示，並於2020年列入日本登錄的有形文化財。第二次是2005年的愛知世博會，今年世博會是日本第三度辦。

會場內有可邊行駛邊充電的無人電動巴士在特定區域內自主行駛，但因展場腹地非常大，若想好好體驗，一天時間絕對不夠，若時間有限，三大必看亮點絕對不能錯過。

1.是圍繞整個會場，也是世界最大木造環形建築「大屋頂環」(The Grand Ring)。它融合日本傳統建築工法與現代技術，提供遮陽避雨的空間，旅客可透過在大屋根各處所設置的電梯、電扶梯上到大屋根頂部，沿著大屋根頂部的環狀繞一圈，走完一圈約兩公里，而所有國家場館都位於大屋根的圓內，繞完一圈等同環遊世界。

2. 是位於大屋頂環西側的巨蛋「Matsuri」，可容納約1萬6000人，世博期間將舉辦各式展演與祭典活動。另外就3. 各國主題館與企業館，購票完成的民眾可購過官網預約想參觀的場館。