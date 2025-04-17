我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在美鄰居的花木樹枝越籬笆過來 我能逕自剪掉嗎？

民調：川普支持率42%、不支持率52% 差距繼續擴大

氣派輝煌…義大利總統府曾是30位教宗居所 還被他選為官邸

中央社／羅馬電
聽新聞
test
0:00 /0:00
義大利總統府內最寬敞的「胸甲騎兵廳」（SALONE DEI CORAZZIERI），這是義國元首舉行重要儀式之處，歷任教宗也在此接待來訪國王與使節。(中央社)
義大利總統府內最寬敞的「胸甲騎兵廳」（SALONE DEI CORAZZIERI），這是義國元首舉行重要儀式之處，歷任教宗也在此接待來訪國王與使節。(中央社)

走進義大利總統府「奎里納爾宮」（Quirinale Palace），鮮少人不震懾於它的輝煌歷史與藝術收藏。它過去曾是30位教宗的居所，還曾在此舉行過4次選舉教宗的樞密會議（Conclave）。

英國國王查爾斯三世伉儷近日訪問羅馬，義大利總統府的迎賓排場，讓「奎里納爾宮」的華麗更加盛名遠播。

通過安檢進入義大利總統府，迎面而來是氣派寬廣的中庭，對遊客來說最吸睛的是淵源可追溯至15世紀的「胸甲騎兵衛隊」（Reggimento Corazzieri），他們肩負保護國家元首重責，連挺拔的制服也很講究，是由義大利裁縫師手工製作。

義大利總統府公眾藝術專家威爾曼（Roberto Marvin Wellman）表示，奎里納爾宮長年象徵著最高權威的所在地，除了許多教宗曾在此居住，還曾被法國皇帝拿破崙（Napoleone Bonaparte）選為在羅馬的官邸，儘管拿破崙實際並未到訪過。

一樓入口牆上的巨幅石板，刻著「奎里納爾宮」不同時期的主人名錄，第一欄是「教宗時期」，從16世紀的教宗額我略十三世（Gregorio XIII），到19世紀的教宗庇護九世（Pio IX），共30位教宗曾居住於此。

第二欄是「國王時期」，包括義大利統一後的首位國王艾曼紐二世（Vittorio Emanuele II）等4人。第三欄是「共和國時期」的歷任義大利總統，名單最下方的馬達雷拉（Sergio Mattarella）是現任總統，他在2015年首次當選，2022年連任展開第二任期。

沿著樓梯通往二樓，進入全宮最寬敞的「胸甲騎兵廳」（SALONE DEI CORAZZIERI），這是義國元首舉行重要儀式之處，歷任教宗也在此接待來訪國王與使節。不過大廳在1900年初期曾沒落，曾被規劃改成溜冰場，在1912年更一度被改成室內網球場。

與「胸甲騎兵廳」相連的包里納禮拜堂（Cappella Paolina），空間大小布局都與梵蒂岡的西斯汀禮拜堂完全一樣，這裡曾舉辦過4次教宗選舉會議。

義大利總統府宛如博物館，收藏無數古典藝術品，但也刻意陳列現代設計師作品，呈現新舊交織的美感。

威爾曼表示，2019年啟動一項名為「當代奎里納爾宮」的重要計畫，希望透過一些共和國時期藝術作品，更新總統府的形象；「因為這座宮殿基於藝術角度，保留了大量從教宗到帝國時期的遺產，隨著加入當代設計師作品，可為建築物帶來新氣象」。

在「總統辦公室」也可看到新舊藝術相互輝映，房間使用的是18、19世紀古典家具，卻擺放了兩個金屬感、簡約風的現代檯燈。

總統府內其他值得觀看之處，包括專為義大利王后瑪格莉特打造的「比菲第圖書館」（THE PIFFETTI LIBRARY），內有絕美的木藝書櫃；另一知名設計是16世紀的迴旋造型「馬斯卡里諾階梯」（THE MASCARINO STAIRCASE ），其圓柱弧線與光影被視為傳世傑作。

義大利總統馬達雷拉在2015年首次任期，開始將總統府開放外界參觀。威爾曼表示，迄今10年來，總統府幾乎每天都向遊客開放，有興趣參觀者可事前到官網預約。

除了見證歷史藝術收藏，對義大利當代政治有興趣者，也可在宮殿內的「義大利共和國廳」（Hall of the Italian Republic），看到1947年簽署的義大利憲法原件，以及獨特的方形「總統旗幟」，當義大利總統不在府內，府外懸掛的總統旗幟會降下，義國總統出訪時，海陸空交通工具都會配掛總統旗幟。

義大利總統府面積廣大，內部中庭寬敞氣派。(中央社)
義大利總統府面積廣大，內部中庭寬敞氣派。(中央社)

義大利 教宗 梵蒂岡

上一則

英國旅遊網評「全球美食之都」墨爾本奪冠

下一則

避重蹈新冠覆轍 世衛通過大流行病公約草案 達分享共識

延伸閱讀

教宗方濟各坐輪椅、便衣現身梵蒂岡教堂 信徒感動哭泣

教宗方濟各坐輪椅、便衣現身梵蒂岡教堂 信徒感動哭泣
義總統辦國宴 為來訪英王伉儷慶祝結婚20周年

義總統辦國宴 為來訪英王伉儷慶祝結婚20周年
教宗方濟各住院37天後出院 向信眾豎起大拇指

教宗方濟各住院37天後出院 向信眾豎起大拇指
教宗方濟各3/23出院 將返梵蒂岡休養至少2個月

教宗方濟各3/23出院 將返梵蒂岡休養至少2個月

熱門新聞

柯克比投資公司副董事長哈爾比滑雪意外身亡。(取自柯克比投資公司官網)

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

2025-04-15 09:00
22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
圖為中國籍戰俘張仁博（左）和王廣軍（右）。歐新社

中國戰俘控俄羅斯說謊 勸同胞勿參加烏克蘭戰爭

2025-04-15 11:15
英國前首相強生。（美聯社）

前英相強生餵鴕鳥被啄下體 痛到慘叫 妻：太好笑必須分享

2025-04-11 02:28
威廉王子最近都以大鬍子造型趴趴走。(路透)

威廉王子斷崖式崩壞 禿頭配鬍子變怪大叔：嚇哭女兒

2025-03-18 23:50
位於英格蘭斯康紹普的英國鋼鐵公司。(美聯社)

英國當局接管中資鋼鐵公司 商貿大臣：政府以前太天真

2025-04-13 14:03

超人氣

更多 >
川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說
Trader Joe's迷你托特包 一套8件轉賣價竟達百萬元

Trader Joe's迷你托特包 一套8件轉賣價竟達百萬元
消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚

消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚
大學讀什麼最「划算」？5專業不怕被AI搶飯碗

大學讀什麼最「划算」？5專業不怕被AI搶飯碗
哈佛帶頭 MIT、普林斯頓等多所大學加入對抗川普

哈佛帶頭 MIT、普林斯頓等多所大學加入對抗川普