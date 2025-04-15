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最大木建築 大阪世博「大屋頂環」創金氏紀錄

記者甘芝萁
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大屋頂環是這次大阪世博會的象徵。(記者甘芝萁／攝影)
大屋頂環是這次大阪世博會的象徵。(記者甘芝萁／攝影)

大阪世博展區內，遊客不論在何處都能見到的巨型建築物「大屋頂環」(The Grand Ring)，是這次大阪世博的象徵，體現場館「多元而統一」的設計理念，更因使用大量的木材建造，被金氏世界紀錄認證為「最大的木製建築」。

大屋頂環除了採用日本神社寺廟建造時使用的傳統橫梁接頭外，更採現代建築技術工法，它作為場館內的主要交通路線，確保交通順暢，同時也可用作舒適的等候空間，遮擋雨水、風和陽光。它是由大阪關西世博會場館設計總監、建築師藤本壯介構思，其木製框架於2023年6月底開始組裝，全長約2公里的橋梁於去年8月21日完成，耗時約一年近兩個月。

大屋頂環已被金氏世界紀錄認證為「最大的木製建築」，大量使用雪松、檜木、蘇格蘭松製成，建築面積超過6萬平方公尺，旅客可利用大屋頂環的電扶梯、電梯等上到屋頂環的第二層，高約12公尺，再利用坡道上到第三層外圈，高約20公尺。

從大屋頂環上方可眺望整個會場，向內看就是上百個國家場館與國際組織、企業場館等，環繞大屋頂環一圈，等同環遊世界一遭；若向外看，可欣賞到被海天環繞的世博會場，包括瀨戶內海豐富的自然風光、夕陽西下的景色以及大阪的城市景觀。

拍攝大屋頂環最佳的時間點為黃昏時刻，夜間點燈時從底部向上拍攝大屋頂環局部也有靜謐之美。

大阪為了迎接這場盛會，不僅在大阪關西機場簡化入境日本流程，只要在台預先透過網路申報，通關入境可在半小時內搞定，且從機場到市區各處都充滿了世博這次吉祥物「脈脈」(MYAKU-MYAKU)的文宣身影，大阪環狀線與JR櫻島線也推出一輛以吉祥物脈脈為主題的期間限定「脈脈彩繪電車」，預計運行到今年世界博覽會結束。

官方也開發多款脈脈周邊商品，會場內至少有四間官方商店可購買，若沒有機會前往世博展場，大阪市區內也有官方授權商店，或透過官網選購。

民眾想參觀大阪世博，需先在官方網站註冊，完成後即可線上購買門票，購票後可選擇參觀日期及各展館的入場預約，15人以上團體票可透過世博官方門票銷售商之一的日盟國際洽詢。

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