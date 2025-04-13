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英國首例…婦移植姊姊子宮後產女嬰 曾罹罕病不孕終圓夢

中央社／倫敦綜合外電報導
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英國倫敦一名母親透過子宮移植產下女嬰，創下英國首例。(取材自雀兒喜醫院官網)
英國倫敦一名母親透過子宮移植產下女嬰，創下英國首例。(取材自雀兒喜醫院官網)

英國倫敦一間醫院日前表示，一名女嬰透過子宮移植出生，創下英國首例，孕婦的子宮是由姊姊捐贈。

中央社引述法新社報導，艾美（Amy）今年稍早出生於倫敦夏洛特女王和雀兒喜醫院（Queen Charlotte's and Chelsea Hospital），她的媽媽葛瑞斯．戴維森（Grace Davidson）兩年前接受手術，移植了姊姊的子宮。

這位新手媽媽說：「我們收到迄今為止想要的最棒的禮物。」

葛瑞斯還說，她希望「未來這能成為一個美好的現實，為那些沒有其他辦法生育的女性提供多一個選擇」。

艾美的父親安加斯．戴維森（Angus Davidson）向英國聯合社（Press Association）表示：「房間裡擠滿在我們孕育艾美過程中給予我們幫助的人。」

他補充說：「我們一直在壓抑情感，大概有10年了，不知道結果會怎樣，最終是哭成一團。」

醫院在聲明中表示，36歲的葛瑞斯患有一種名為「苗勒管發育不全症候群」（Mayer Rokitansky Kuster Hauser syndrome）的罕見疾病，天生沒有功能正常的子宮。

葛瑞斯成為英國首名接受子宮移植的女性，子宮是由她42歲的姊姊艾美．普迪（Amy Purdie）捐贈，艾美．普迪已有兩個女兒，分別為10歲與6歲。

這項移植手術於2023年2月在牛津大學醫院基金會（Oxford University Hospitals foundation）旗下的牛津移植中心（Oxford Transplant Centre）進行。英國活體捐贈計畫共同負責人、婦科顧問醫生史密斯（Richard Smith）表示，艾美的出生是「超過25年研究的成果」。

自2013年瑞典率先進行子宮移植手術以來，全球已累積超過100起案例，約有50名健康嬰兒出生。

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