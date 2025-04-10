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川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

2歲孫飛奔迎日本爺爺下班 畫面超暖 網：爺好帥 我也想奔向

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日本一名兩歲小孩到車站迎接爺爺下班，溫馨可愛的畫面引發討論。(取材自TikTok)
日本一名兩歲小孩到車站迎接爺爺下班，溫馨可愛的畫面引發討論。(取材自TikTok)

根據日媒「Hotosena」的報導，一段爺爺下班回家，孫子前往車站閘口迎接的影片，近期在社群平台上大受關注。影片中，小男孩看到爺爺出站後，興奮的張開雙手奔向爺爺懷裡擁抱。

這段溫馨畫面來自TikTok的@ninjin_dance。影片中的可愛小男孩目前2歲，從1歲前就開始跟著家人到車站迎接爺爺。家人表示，由於孫子平時沒有與爺爺住在一起，每當女兒回娘家時，總會帶著他一起去迎接，讓他能早點見到爺爺。一開始，孫子對陌生的車站環境感到有些害怕，但幾次之後，他已經習慣，並將「去車站」與「迎接爺爺」畫上等號，深深印在腦海裡。

影片中，爺爺看到孫子朝自己跑來，滿臉笑容的舉起手機拍攝，而孫子則興奮地張開雙臂衝向爺爺，這可愛純真的畫面讓許多網友心中暖暖的。有網友表示：「這樣可愛的孩子前來迎接，真的會讓一天的疲憊瞬間消失」，還有人逗趣的說「爺爺超帥」、「我也想這樣奔向超帥的爺爺！」、「爺爺那麼帥，我也要飛奔過去（40歲女性）」。還有其他網友留言「如果有這樣的孫子，上班再累也值得！」、「這畫面讓人想把薪水全給他」。

@ninjin_dance透露，希望之後可愛的小男孩可以繼續到車站迎接爺爺，直到爺爺退休為止，甚至希望小男孩的妹妹長大後也能一起參與這個溫馨的日常儀式。對爺爺來說，這段短短的時光，應該是一天中最幸福的時刻。

@ninjin_dance じいじのお迎え② じいじ嬉しすぎて、じいじ側のも 残しときたかったみたい🤭 #祖父と孫  #孫  #おじいちゃん #おじいちゃんと孫  #じいじ #お迎え #じいじと僕 ♬ ほんわかぷっぷー - MoppySound

退休 TikTok

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