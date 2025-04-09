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澳洲女10年過0元生活 吃別人不要的食物 寄住朋友家

聯合新聞網
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內梅斯靠著在朋友家農場幫忙換宿。示意圖，非當事人。（圖／123RF）
內梅斯靠著在朋友家農場幫忙換宿。示意圖，非當事人。（圖／123RF）

澳洲一名女子從十年前就過著「零元生活」，從2015年開始，她就沒有買過新東西，沒有存款、不靠社會福利。雖然過去十年都沒用過現金，但她認為自己擁有一切所需，這麼做能減少資源浪費。

據《鏡報》（Mirror）報導，56歲的內梅斯（Jo Nemeth）是在2015年跨年時最後一次「花錢」。之所以會展開這麼極端的生活方式，是因為她對現代社會的經濟體系感到十分不滿。那年跨年，她買了一些跨年要開派對用的食物，後來就沒有再踏進任何店家消費過。

她表示，這麼做不是為了存下更多錢，而是希望減少消費、降低資源浪費。從那年跨年之後，她再也沒有用過自己的金錢購物，而是完全依靠自給自足和朋友的捐贈。

她說自己通常都吃其他人不要的食物，雖然有些食物可能過了保存期限，但在「合乎常理」的判斷下，如果還能食用她就會吃。她的生活極度簡約，連牙膏都是用朋友快用完的。她會跟朋友要對方用剩的牙膏，擠出殘餘的牙膏來用。至於如廁要用的衛生紙，那就更「環保」了。如果是小便時，她會用可以清洗的布料代替衛生紙；其他需要則是用其他人去餐廳後剩下的紙巾。

內梅斯住在朋友雪倫（Sharon）的農舍。沒有收入的她，當然沒有錢支付房租，但她透過勞動換取住宿，負責種農作物、烹飪、洗衣、修補物品等，等於是另類的「打工換宿」。

雖然沒有存款也沒有資產，但她並不擔心自己的未來。內梅斯表示，相較於自己的未來，她更擔心全球糧食危機、永續發展等議題。也正是因為如此，她才會選擇用這種特殊的生活方式，希望能盡量減少資源浪費，也讓周遭人看見有不同的生活方式可以選擇。

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