義大利92歲翁連跑30年馬拉松 愈跑愈快…比去年快10分鐘

拉奧即使92歲，也沒有停止跑步的習慣。（臉書影片截圖）

義大利 一名高齡92歲的爺爺，不但沒有因為年齡漸長而放棄運動，最近還完成第30次的馬拉松。不僅如此，他的速度還比去年快了10分鐘，之前更打破90歲以上年齡組的世界紀錄。

據ODDITYCENTRAL報導，92歲的拉奧（Antonio Rao）在10歲那年離開家鄉卡拉布里亞（Calabria），獨自一人搬到羅馬。從那時候開始，他的人生就與跑步密不可分。拉奧回憶說，自己年輕時是為了跟上朋友的腳步才開始跑步，沒想到一跑就是80年。他也提到，一直到現在，他都維持每周跑20到30公里的跑步習慣。

今年的羅馬馬拉松，拉奧以6小時44分16秒完賽，比去年快了整整10分鐘，展現驚人的體能狀態。不過這甚至不是他的最佳成績，早在2023年時，他就以6小時14分的速度完賽，打破該年齡組的世界紀錄。

拉奧在受訪時表示，自己最近身體狀況不太好，原本不確定能不能跑完全程，沒想到竟然還打破去年紀錄。大多數同年紀的爺爺奶奶可能會選擇悠閒度日，但拉奧因熱愛跑步，希望持續挑戰極限。這麼做不僅幫他維持身體健康，還讓他持續突破自我。