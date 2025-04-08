住東京太壓抑 適應障礙日男在非洲找到「生存空間」

日本公共交通工具多數非常準時，社會過度重視效率與秩序不是所有日本人都能適應。電車示意圖。歐新社

根據日媒「President Online」報導，曾在東京工作的日本 男性原貫太因適應障礙轉為自由工作者，並在非洲生活後，意外發現自己在那裡比日本更自在。他認為，日本社會雖然便利，但壓力大且缺乏彈性，相較之下，非洲雖然不便，卻讓他感受到「生存的實在感」與「生活的餘裕」。

原貫太於就讀早稻田大學時即從事協助南蘇丹和烏干達童兵的活動，並成立NPO，大學畢業後來因適應障礙選擇離開體制，轉為自由業。他指出，日本社會重視效率與秩序，過度規劃使人喘不過氣，例如地鐵 誤點5分鐘，駕駛員就會向乘客道歉。但在非洲生活時，他感受到一種不同的生活節奏，雖然缺乏基礎建設，停電與塞車發生頻繁，但當地人的生活態度更為彈性，反而讓他找到屬於自己的「生存空間」。

類似的情況也發生在其他日本人身上，許多曾被認為是「無法適應社會者」，在非洲找到了屬於自己的位置。他提到，許多朋友在日本感到壓抑，但到了非洲後，生活更顯自在、更能發揮自己的能力。他甚至半開玩笑地對在日本感到困擾的人說：「不如去非洲看看？」而確實有不少人因此選擇前往異地生活，並適應了當地文化，找到全新的人生。

對此，部分日本網友認為，每個地方都有其優缺點，最終如何適應，取決於個人的價值觀與選擇。有網友回應：「我也住過好幾個國家，每個地方都有正反兩面，關鍵是如何看待並適應當地文化。」