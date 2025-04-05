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英三寶媽每月爽領4500元 跑趴做美甲 網批濫用國家福利

聯合新聞網
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英國倫敦一名三寶媽濫用補助，並在社群媒體上分享生活開銷，讓許多網友看不下去；示意圖。（圖／123RF）
英國倫敦一名三寶媽濫用補助，並在社群媒體上分享生活開銷，讓許多網友看不下去；示意圖。（圖／123RF）

英國倫敦一名三寶媽靠政府補助維持生活，她在社群媒體上大方分享自己的生活開銷，透露自己不但能做指甲還能周周上酒吧喝酒，遭網友批評根本濫用國家福利。

據英國太陽報（The Sun）報導，住在倫敦的瓊斯（Janet Jones）已經有了三個孩子，但最近又懷了第四胎。她自稱想「給孩子最好的」，所以靠著英國政府的「通用福利」（Universal Credit）、「個人獨立補助」（PIP）、「殘疾補助」及「兒童補助」等政府津貼，每個月爽領3500英鎊（約4524美元）補助。

近期她在TikTok上列出自己每個月的開銷，她表示，扣掉房租、之前的負債等，她每個月花250英鎊周周上酒吧喝酒，每個月也會花45英鎊做指甲。

不僅如此，她最近還砸下600英鎊買了一隻法鬥犬。她在影片中說自己必須要做指甲，而且「比起小孩，我更愛狗」，所以這些都是「必要開銷」。她還在影片最後無奈地說，自己手邊只剩300英鎊，還要再撐一個月，才能領到下一筆補助。

即使花錢如流水，瓊斯卻似乎不覺得自己的財務規畫有任何問題。她表示自己最近在挑戰要「不借錢生存」，甚至說自己是在「低收入」的狀態下勉強過活。

這段影片在短時間內就吸引不少網友觀看，更有許多網友憤怒留言，認為瓊斯領取的補助甚至比許多全職工作人員的收入還要高，怎麼可以亂花錢還哭窮。有網友就抱怨，自己每周工作40小時，但卻沒錢娛樂，看到瓊斯這樣花錢真的笑出不來。另一名網友則批評，就是有瓊斯這樣的人濫用國家福利，根本就是社會上的亂源。

低收入 社群媒體 TikTok

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