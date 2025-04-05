南韓補教地獄4歲備戰招生考 手握鉛筆微顫 憂鬱症大增

南韓教育部和統計廳日前第一次公布調查，指零到五歲幼兒有一半接受補習教育。（路透）

盡管南韓 人口萎縮、學生人數減少，但據南韓官方數據，在2024年，對小學、國高中學子的補教支出年增7.7%至29.2兆韓元（約196億美元），締造新高，「補教地獄」凸顯競爭激烈。

在補習聖地大峙洞，四歲的湯米（化名）在教室裡緊握鉛筆，小手微微顫抖、雙腳因碰不到地面而擺盪著。

他的母親和其他眾多家長，在教室外焦急等待孩子完成模擬測驗。這項測驗有時要求孩子閱讀一篇英文文章，並回答相關理解題與推論題，或在15分鐘內完成一篇含有5個段落的完整散文。

這可不是一般幼兒課程，而是為了因應富裕社區家長對子女的殷切期盼，特別設計用來備戰所謂的「四歲考試」。

大峙洞坐落在富裕的江南區，以私人補教學校林立聞名。補習班招生對象已擴及連筆都還握不太住的孩童，不僅是為上小學做準備，還為了備戰英語幼兒園的招生考試。

南韓先鋒報報導，大峙洞父母將孩子就讀英語幼兒園，視為保障光明未來的第一步。

一位母親表示，「這些搶破頭的補習班，可讓孩子浸潤在英語環境，有外師提供教學，且規定『不說韓語』。能進入這類學校，被視為取得保障流利英語的黃金票券，最終在進入菁英學府的爭奪戰上搶占先機」。

這些「4歲考試」備戰課程每月學費高達200萬韓元，但許多父母仍再多花200萬至300萬韓元請家教或額外上課，協助孩子跟上繁重課程。

所得愈高家庭，補教支出也愈高，平均月收入破800萬韓元的家庭，每月在一位孩子身上的補教花費為67.6萬韓元；相較下，月收入300萬韓元以下的家庭，相關支出為20.5萬韓元。

一名39歲的金姓家長將孩子送到大峙洞最有名的英語幼兒園。她說在家也確保小孩習慣說英文，「我女兒在家裡也拒說韓文，所以我和我先生盡可能配合她、用英文回應」。

南韓高強度的幼兒教育，不只侷限在英文。「就數學來說，有條不成文的規定是三年級生必須學會六年級的課程，才能開始學習因式分解，」一名補教顧問說，「有些學童小五就在念高中微積分課程。」

但這麼做也有其代價。根據南韓議員提供的數據，截至2023年的5年內，7歲至12歲孩童被診斷出有憂鬱症 或恐慌症的人數已倍增至5589人。