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爆湯泡鼠、蟑螂丼...日連鎖牛丼店1965間分店歇業整頓

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日本牛丼連鎖業者食其家衛生亮紅燈，全國店鋪陸續暫時歇業，歇業5天整頓。(路透)
日本牛丼連鎖業者食其家衛生亮紅燈，全國店鋪陸續暫時歇業，歇業5天整頓。(路透)

日本牛丼連鎖業者食其家（SUKIYA）位於鳥取縣分店的味噌湯1月才發生味噌湯中出現老鼠屍體，近日又有顧客反映東京都昭島市分店的外帶菜餚中有一隻「不完整的蟑螂」。食其家為了防蟲、除蟲，輪流關閉全國分店，實施清消等衛生措施，整頓衛生。

日本放送協會（NHK）報導，食其家（SUKIYA）表示，日前有消費者反映，位於東京都昭島市的「昭島車站南店」商品混入害蟲。該分店當天傍晚起就自主停業調查原因，同時將實施驅除害蟲措施。

食其家認為有必要針對日本全國1965間分店採取防害蟲等對策，因此決定31日至4月4日，分店陸續暫時歇業。

關於位於鳥取縣一間分店的味噌湯今年1月曾混入老鼠屍體一事，業者日前也說明老鼠當時很可能是從大型冰箱下方橡膠封條的裂縫侵入，並進入冰箱內的碗裡。

店家展開調查與確認相關影像後，研判老鼠可能從冰箱下方橡膠封條的裂縫侵入，並進入冰箱內放有味噌湯食材的碗裡。這種冰箱可從店內與店外兩側開啟，而SUKIYA表示老鼠可能是從店外那側的冰箱封條裂縫鑽入。

食其家說明，確認完製作味噌湯與上菜的影像後，並未看到老鼠混入味噌湯的湯鍋內，經過檢查也未確認到老鼠被加熱的情況，「異物（老鼠）混入湯鍋中的可能性相當低」。

針對事發2個月後才公布此事，食其家在聲明中就此致歉「這使顧客心生不信任感」。

食其家也在官網說明「先前考量這起事件，是該分店建築物構造及周邊環境因素下發生的特殊案例，因此之前暫時未在官網公布此事」。事發現場「鳥取南吉方店」為了裝潢，休店約1個月時間。

食其家表示，今年1月發生商品混入異物，現在又有客人反映商品混入害蟲，發生這樣的事，食其家相當重視，對顧客及相關人士造成莫大困擾，深感抱歉。

食其家由善商控股公司（ZENSHO HOLDINGS）持有，截至2024年底全日本共有1965家門市，在台灣、中國、東南亞、拉丁美洲共計約650家分店。

「すき家」就老鼠事件在官方網站發表致歉聲明。（取材自X平台）
「すき家」就老鼠事件在官方網站發表致歉聲明。（取材自X平台）
「すき家」就老鼠事件在官方網站發表致歉聲明。（取材自X平台）
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