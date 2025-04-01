梅根IG曬兒女照 兩個小孩這一處神複製哈利王子

梅根曬出兩娃的照片。(取材自梅根Instagram)

英國哈利王子（Prince Harry）愛妻梅根 ，近年來積極拓展個人事業，同時也開設IG分享個人生活點滴。而近日她就在個人IG上，罕見曬出與5歲兒子亞契（Archie）、3歲女兒莉莉貝（Lilibet）的合照。

照片中，梅根背對鏡頭，左手抱著莉莉貝、右手則勾著亞契的頭，兩個孩子遺傳自爸爸的紅髮，在加州溫暖的陽光下，相當吸睛顯眼。而梅根也開心地在貼文處寫下心情：「每天都是一段愛的故事」，並附上一個和平鴿表情符號，享盡天倫之樂。

而梅根除了開設個人IG帳號外，同時成立了生活風格品牌「As ever」和個人時尚選品網站「ShopMy」，分享自己的穿搭風格，同時親選衣飾配件，讓粉絲可直接購買。

另外，梅根還在Netflix新節目「愛你的梅根」（With Love, Meghan）中大展廚藝，分享她在加州的完美廚房中，親自料理美食、烘焙點心招待賓客的生活方式。不過，該節目一播出便掀起熱議，不少媒體給予嚴厲評價，甚至形容節目內容過於做作、缺乏真實感，與現實飲食習慣脫節。

英國衛報直指該節目「令人尷尬、缺乏吸引力」，並批評梅根「欠缺幽默感與自嘲能力，對全球貧富差距與社會不平等問題理解膚淺」。泰晤士報則形容該節目「過於甜膩、自戀且容易成為諷刺對象」，而獨立報則提醒觀眾「可能會感到不適」。評論界普遍認為，該節目雖試圖打造夢幻飲食生活，卻忽視了大眾在現實中面對的飲食成本、時間與資源限制。