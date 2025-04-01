我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對等關稅最快周二晚上出爐？川普點出這兩個時間

義大利17輛特斯拉被燒毁 馬斯克：恐怖主義

繼承英國女王美學 凱特妃單色穿搭背後原因超暖心

世界新聞網
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國凱特王妃（Kate Middleton）近期似乎愛上了全身上下統一色系的「單色穿搭」。（美聯社）
英國凱特王妃（Kate Middleton）近期似乎愛上了全身上下統一色系的「單色穿搭」。（美聯社）

英國凱特王妃（Kate Middleton）近期似乎愛上了全身上下統一色系的「單色穿搭」，據時尚雜誌Cosmopolitan報導，凱特近來出席活動的打扮格外吸睛，背後原因竟與已逝的威廉王子祖母英國女王伊麗莎白二世有關。

凱特最近出席了許多皇室活動，而她的造型被認為是在體現「服飾外交的藝術」，並向伊麗莎白二世的座右銘「你必須被人民看見，才能被相信」（You have to be seen to be believed.）致敬。

時尚專家塔伯（Lisa Talbot）表示，這個哲學塑造了女王數十年來的穿著風格，確保她在人群中一眼就能被認出，而如今凱特王妃繼承女王的美學，採用活力四射的塊狀顏色，在優雅與顯眼之間取得平衡，既有策略性又有象徵性。

塔伯解釋說，這樣的穿搭風格不僅是個人喜好，而是為了與大眾聯繫而刻意做出的選擇，確保即使距離很遠，人們也能看見王室成員。

從頭到腳亮眼的單色穿搭讓凱特非常上鏡，能輕易在活動中成為焦點，並且巧妙地加強了她與女王視覺形象間的連結，在傳承女王穿搭哲學的同時，也將造型變為自己的風格；透過精心考量的剪裁和有現代感的配飾，她將造型年輕化、更貼近當今的時尚風格。

另一方面，BBC報導，英國王儲威廉王子日前出訪愛沙尼亞，與駐紮當地的英軍會面，期間還搭乘挑戰者2型戰車（Challenger 2 tank），傳達英國致力於阻止俄國任何侵略行為的訊息。

英國王儲威廉王子21日訪問愛沙尼亞塔帕軍事基地時，搭乘挑戰者2型戰車。（路透）
英國王儲威廉王子21日訪問愛沙尼亞塔帕軍事基地時，搭乘挑戰者2型戰車。（路透）

據了解，駐紮在愛沙尼亞的英軍，是英國陸軍目前在海外規模最大的作戰部署。威廉王子當天身穿迷彩服，搭乘挑戰者2型戰車，之後又搭乘一輛裝甲戰鬥車，他還詢問官兵部署狀況，在「如此靠近俄國的狀況下」會是如何，想知道這是否比先前的訓練更有真實感。

凱特 英國女王

上一則

緬甸強震天主教會代禱祝福 緬國方濟會士發送救濟品

下一則

法國重罰1.6億美元 蘋果這項功能 首遭反壟斷機構開罰

延伸閱讀

愛沙尼亞外長：普亭推翻所有承諾「拿川普耍著玩」

愛沙尼亞外長：普亭推翻所有承諾「拿川普耍著玩」
愛沙尼亞通過憲法修正案 限制「持居留證俄公民」投票權

愛沙尼亞通過憲法修正案 限制「持居留證俄公民」投票權
凱特王妃愛上「單色穿搭」？背後原因超暖心

凱特王妃愛上「單色穿搭」？背後原因超暖心
威廉王子斷崖式崩壞 禿頭配鬍子變怪大叔：嚇哭女兒

威廉王子斷崖式崩壞 禿頭配鬍子變怪大叔：嚇哭女兒

熱門新聞

22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
緬甸當地時間28日下午2時20分發生強震，泰國曼谷也強烈有感，有一棟建築物坍塌。(取材自X@vibeofswetha影片)

緬甸發生7.7規模強震 仰光震感強烈、泰國曼谷也有感

2025-03-28 02:50
俄羅斯總統普亭（左）2022年4月21日在莫斯科克里姆林宮會晤時任國防部長蕭伊古。資料照片。（美聯社）

澤倫斯基受訪 斷言普亭「很快就會死」

2025-03-27 08:50
車神舒馬克目前可以用眼神交流。(本報資料照)

車神舒馬克重傷11年近況曝 植物人甦醒、可用眼神交流

2025-03-27 22:26
緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，泰國曼谷大樓跟著倒塌。（歐新社）

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

2025-03-29 08:32
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

加美機票預訂4至9月急挫75% 旅遊商機前所未見的崩潰

2025-03-29 02:23

超人氣

更多 >
手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」

手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」
7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了

7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了
新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分

新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分
華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場
想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事

想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事