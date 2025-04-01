繼承英國女王美學 凱特妃單色穿搭背後原因超暖心

英國凱特王妃（Kate Middleton）近期似乎愛上了全身上下統一色系的「單色穿搭」。（美聯社）

英國凱特 王妃（Kate Middleton）近期似乎愛上了全身上下統一色系的「單色穿搭」，據時尚雜誌Cosmopolitan報導，凱特近來出席活動的打扮格外吸睛，背後原因竟與已逝的威廉王子祖母英國女王 伊麗莎白二世有關。

凱特最近出席了許多皇室活動，而她的造型被認為是在體現「服飾外交的藝術」，並向伊麗莎白二世的座右銘「你必須被人民看見，才能被相信」（You have to be seen to be believed.）致敬。

時尚專家塔伯（Lisa Talbot）表示，這個哲學塑造了女王數十年來的穿著風格，確保她在人群中一眼就能被認出，而如今凱特王妃繼承女王的美學，採用活力四射的塊狀顏色，在優雅與顯眼之間取得平衡，既有策略性又有象徵性。

塔伯解釋說，這樣的穿搭風格不僅是個人喜好，而是為了與大眾聯繫而刻意做出的選擇，確保即使距離很遠，人們也能看見王室成員。

從頭到腳亮眼的單色穿搭讓凱特非常上鏡，能輕易在活動中成為焦點，並且巧妙地加強了她與女王視覺形象間的連結，在傳承女王穿搭哲學的同時，也將造型變為自己的風格；透過精心考量的剪裁和有現代感的配飾，她將造型年輕化、更貼近當今的時尚風格。

另一方面，BBC報導，英國王儲威廉王子日前出訪愛沙尼亞，與駐紮當地的英軍會面，期間還搭乘挑戰者2型戰車（Challenger 2 tank），傳達英國致力於阻止俄國任何侵略行為的訊息。 英國王儲威廉王子21日訪問愛沙尼亞塔帕軍事基地時，搭乘挑戰者2型戰車。（路透）

據了解，駐紮在愛沙尼亞的英軍，是英國陸軍目前在海外規模最大的作戰部署。威廉王子當天身穿迷彩服，搭乘挑戰者2型戰車，之後又搭乘一輛裝甲戰鬥車，他還詢問官兵部署狀況，在「如此靠近俄國的狀況下」會是如何，想知道這是否比先前的訓練更有真實感。