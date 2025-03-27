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羅馬罕見大型動漫展 日本大師天野喜孝掀旋風

中央社專電
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羅馬布拉斯奇宮博物館展出日本傳奇畫家天野喜孝200多件作品，其中有許多膾炙人口的動漫人物，包括科學小飛俠等。(中央社)
羅馬布拉斯奇宮博物館展出日本傳奇畫家天野喜孝200多件作品，其中有許多膾炙人口的動漫人物，包括科學小飛俠等。(中央社)

日本傳奇畫家天野喜孝的作品今起將在羅馬盛大展出，陳列多達200多件作品，是他迄今在歐洲舉辦的最大規模展覽。天野喜孝親自到羅馬參加畫展開幕式，吸引眾多義大利粉絲朝聖。

天野喜孝曾創作多個知名動漫角色，包括經典的「科學小飛俠」，膾炙人口的電玩角色「太空戰士」，他也參與版畫、電影、服裝設計，在跨界藝術享有盛名。

歷史悠久的羅馬布拉斯奇宮博物館（Museo di Roma a Palazzo Braschi）罕見舉辦動漫主題的現代作品展，天野喜孝展覽將從3月28日到10月12日舉行，向這位大師長達50年的精彩創作生涯致敬。展覽由 Lucca Comics & Games公司發起，策展人是維歐拉（Fabio Viola）。

博物館27日舉辦開幕記者會，天野喜孝出席致詞時表示，他很喜歡文藝復興時期的藝術作品，看到自己的創作能在這個具有歷史的美麗博物館展出，感到非常高興，這次展出作品完整呈現了他過去到現在的創作歷程。

日本傳奇畫家天野喜孝到羅馬舉辦大型作品展，吸引許多義大利粉絲專程到場追星，也有許...
日本傳奇畫家天野喜孝到羅馬舉辦大型作品展，吸引許多義大利粉絲專程到場追星，也有許多熱衷日本動漫文化的義大利網紅前往拍攝宣傳影片。(中央社)

日本駐義大使及義大利文化部、羅馬市府官員昨天都出席記者會，還有不少義大利「網紅」，特別以可愛的日式風格打扮到現場直播，顯示日本動漫在義大利也愈來愈受年輕人喜愛。

布拉斯奇宮博物館指出，天野喜孝這次在羅馬舉辦大型展覽別具意義，他的創作常可看到源自古希臘羅馬神話的靈感，而經過天野喜孝詮釋，又成為另一種「現代神話」，他的創作穿越時空限制，串聯了好幾個不同世代的想像。

博物館指出，此次展覽呈現天野喜孝不同階段作品，從早期創作「小蜜蜂」、「救難小英雄」，到後來的「吸血鬼獵人D」、「天使之卵」，還有他為知名電玩Final Fantasy繪製的作品，希望藉此促進東西文化對話，讓更多義大利觀眾認識日本藝術。

日本傳奇畫家天野喜孝創作各種跨界藝術，他參與設計的電玩作品太空戰士深受歡迎，在羅...
日本傳奇畫家天野喜孝創作各種跨界藝術，他參與設計的電玩作品太空戰士深受歡迎，在羅馬展覽也有專區展出。(中央社)

位在羅馬市中心的布拉斯奇宮博物館外型古典，罕見舉辦以動漫為主題的大型展覽，自3月...
位在羅馬市中心的布拉斯奇宮博物館外型古典，罕見舉辦以動漫為主題的大型展覽，自3月28日到10月12日舉辦日本傳奇畫家日本天野喜孝展覽，博物館方面認為有助促進東西文化對話。(中央社)

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