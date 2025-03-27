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巴黎「布丁慢跑俱樂部」爆紅 引發各種美食路跑團效益

中央社巴黎專電
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每週六於巴黎舉行的「布丁慢跑俱樂部」，邀請參加者先於街頭跑完數公里後，再一起享用布丁慶祝，自去年推出後爆紅，並促使其他美食慢跑團產生。圖為杏桃口味的法式酥皮布丁（Flan）。(中央社)
每週六於巴黎舉行的「布丁慢跑俱樂部」，邀請參加者先於街頭跑完數公里後，再一起享用布丁慶祝，自去年推出後爆紅，並促使其他美食慢跑團產生。圖為杏桃口味的法式酥皮布丁（Flan）。(中央社)

每週六在巴黎舉行的「布丁慢跑俱樂部」，由民間自主發起，參加者需先於街頭跑完數公里後，再一起享用布丁慶祝，自去年推出後爆紅，累計上萬名追蹤者，每週約200人參加，並促使其他為吃而跑的美食團產生。

主打運動不應該是受罪的「布丁慢跑俱樂部」（Running Flan Club），創辦者為一對熱愛「Flan-法式酥皮布丁」的兄弟，他們原本只是想嚐遍所有位在巴黎的好吃布丁，於是紀錄了一份高達40組的布丁名單，之後靈機一動，為何不在網路上廣邀眾人，以每週發掘新布丁為號召，在吃之前，先一起慢跑抵達麵包店。

創辦者柏恩哈特兄弟（Bernhard）在接受世界報（Le Monde）訪問時表示：「我們就是愛吃，而慢跑是為了吃更多！Flan布丁是法國最親切平民，並且熱量低的甜點，每100克僅含130卡路里。」

自2024年9月起，「布丁慢跑俱樂部」透過Instagram建立活動帳號，每週公布慢跑路線，參加者依自身能力選擇里程數，分別為初級者3.5公里、中級者5.5公里、高級者7.5公里，從不同巴黎街頭起跑，最後一起衝向麵包店終點慶祝。每人可獲得一份布丁與飲品，參加費約5歐元（約5.4美元）。

「布丁慢跑俱樂部」自推出後不到幾個月便造成熱烈迴響，每週至少有200人參與，至今已有1.4萬人追蹤，並引發其他美食慢跑團陸續產生，例如「美食慢跑俱樂部」（Food Runners Club），於2024年11月成立，追蹤人數高達2.1萬人；而「義大利麵慢跑俱樂部」（Fasta Pasta Club）則以2萬名追蹤者緊接在後。

巴黎市政府體育與奧運事務主管赫巴東（Pierre Rabadan）向巴黎人報（Le Parisien）說：「從來沒看過巴黎人這麼愛運動！」因為即使在2025年1月的週末早晨，氣溫只有攝氏零下1度，空蕩街頭竟然同時出現多組美食慢跑團體，為提拉米蘇、馬卡龍、手工餅乾，甚至是起司、漢堡而奔跑。

「巴黎人報」分析，這些參與者最初多從網路推播廣告得知活動，例如正準備參加馬拉松競賽的凱米爾（Camille），她推測自己可能曾在網路上查詢過「跑步」或「Flan布丁」等關鍵字，才會在Instagram收到「布丁慢跑俱樂部」的相關訊息。

「共同參與的儀式感」與「拓展社交生活」，是許多人加入這類為吃而跑團體的主要動機，例如「美食慢跑俱樂部」的參加者有75%是女性，因為她們覺得在團體中跑步很安心，尤其是參加夜間活動時。男性參加者的年齡以20幾歲居多，也有少數銀髮族夫妻加入，因為他們很高興能有機會跟年輕人一起慢跑。

「布丁慢跑俱樂部」仍是目前最具主題特色的美食慢跑團體。柏恩哈特兄弟向哈芬登郵報（HuffPost）表示，他們不介意其他團體仿效，樂見引發效益。未來希望能拓展至週間活動或延伸至巴黎以外的城市，但最重要的使命仍是—繼續尋找法國最好吃的Flan布丁！

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