日本58歲婦靠爬山走出憂鬱 成人氣嚮導 預約要等1年

58歲大的大川美紀，人生曾因女兒重病陷入谷底，現在成為當地知名的登山嚮導。(取材自X平台)

據日媒「Hint-Pot」報導，日本 秋田縣大館市58歲女性大川美紀，現為當地知名的登山嚮導。她不僅對山林瞭若指掌，還努力學習英語、中文及泰語，迎接來自世界各地的遊客。十多年前，在她40歲的時候人生曾陷入谷底，因為小學三年級的女兒罹患白血病與腦梗塞，使她一度無法走出悲傷，但最後，她透過登山找回了生活的希望與笑容。

美紀的女兒千里（Chisato）在小學三年級時發現罹患白血病，僅一個月後又因治療副作用導致腦梗塞，生命多次瀕臨險境。看著女兒病情惡化，美紀每天都在痛苦中掙扎，甚至覺得沒有人能理解她的絕望。歷經多年後，千里終於在小學六年級時結束治療，但長期的壓力與焦慮，讓美紀陷入憂鬱，逐漸封閉自己。

就在她陷入低潮時，兒時摯友不斷鼓勵她走出家門，帶她踏入大自然，而這個決定改變了她的人生。初次登山時，青翠山景與清新空氣療癒她封閉的心，讓她逐漸找回笑容，也開始接觸登山嚮導的工作，如今成為專業登山領隊，預約已滿到一年後。

另外，現年26歲的千里則成為一名創作歌手，致力於提升社會對腦部疾病的認識，且原本以為抗癌藥物可能影響生育，但她現在也成為兩個孩子的母親。