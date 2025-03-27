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1天賺1個月薪 義大利幼教師發清涼照賺外快 遭停職

中央社／羅馬電
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義大利一名幼兒園女教師為賺外快，註冊加入主打成人內容的社群平台OnlyFans，貼文發清涼照，近日遭學校停職；示意圖。(圖／AI生成)
義大利一名幼兒園女教師為賺外快，註冊加入主打成人內容的社群平台OnlyFans，貼文發清涼照，近日遭學校停職；示意圖。(圖／AI生成)

義大利一名幼兒園女教師為賺外快，註冊加入主打成人內容的社群平台OnlyFans，貼文發清涼照，近日遭學校停職。義國教育部研擬調整教師「道德守則」，釐清社群平台使用規範。

義大利安莎（ANSA）通訊社報導，一名在北義特雷維索（Treviso）幼兒園任職的女教師，近日被發現在主打成人內容的社群平台OnlyFans註冊，針對此案，義國教育部正諮詢法律專家，研擬調整公立學校教職員「道德守則」，詳列在社群網站上應遵守的行為規範。

這名29歲女教師任職於一所天主教幼兒園，目前已遭停職停薪。事件起因是一名家長在OnlyFans網站上認出這名女教師，進而向其他家長及學校舉報，此事在輿論和社群引發爭辯，有些人主張這名女教師應立刻被辭退，但也有人捍衛這是女教師私領域的「個人自由」。

報導指出，該所天主教學校昨天針對此案舉行會議，會中有人痛批女教師行為不符該校象徵的宗教意義，但也有家長替女教師辯護，認為女教師的「外部就業」不會影響其專業教育活動。學校最終決定將女教師暫時停職。

報導指出，針對這起女教師註冊「付費社群網站」賺取外快的最新事件，義大利教育部表示，擬調整教職員使用社群網路的規範，更明確釐清標準。目前義國教育部規範當中，僅提到教職員應「避免可能損害機構威望或形象的言論、圖像或行為」。

報導引述這名女教師指出，她擁有教育學位，在該校任職5年，擔任幼兒園老師是她從小的夢想，她也熱愛健身。

女教師說，她起初註冊OnlyFans網站是出於好奇跟想賺外快，後來發現，她擔任幼兒園老師月薪約1300歐元（約1400美元），這個金額她在付費網站上大概1天就可以賺到；且隨著事件鬧上媒體，她因此暴紅，訂閱人數反而增加。

教育部 義大利 社群網站

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