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樞機主教：教宗漸恢復體力 治療後須重新學說話

中央社綜合外電報導
教宗方濟各病情恢復中，信徒們在梵蒂岡聖彼得廣場持續為他祈禱。(路透)
教宗方濟各病情恢復中，信徒們在梵蒂岡聖彼得廣場持續為他祈禱。(路透)

羅馬天主教樞機主教費南德茲（Victor Manuel Fernandez）21日說，教宗方濟各（Pope Francis）正在醫院慢慢恢復體力，但在長時間使用高流量氧氣治療後，必須「重新學說話」。

路透社報導，外界猜測方濟各可能會退休卸任，不過教廷教義部部長費南德茲駁斥這種推測，稱教宗將恢復以往的狀態。

費南德茲在方濟各一本關於詩歌的新書發表會上說：「教宗的情況很好，但高流量氧氣會導致乾燥。他需要重新學習說話，但他的整體身體情況和以前一樣。」

高齡88歲的方濟各罹患雙側肺炎，已住院治療5週，期間教廷僅於本月6日公布一段教宗簡短的音檔，當時他的聲音沙啞、呼吸急促且說話內容難以理解。

教廷公布方濟各最新健康情況時表示，教宗的情況依舊穩定，「呼吸和行動力略有改善」。

教廷證實，方濟各從17日以來便沒有使用機械式呼吸器幫助夜間呼吸，而是多數時間透過小型鼻導管接收氧氣。

官方目前仍未說明方濟各何時可能返回梵蒂岡，費南德茲表示，他不確定教宗能否趕在4月20日復活節前出院。

費南德茲說：「他有可能回來，但醫療團隊希望能百分之百確認無虞，因為他認為他所剩時日不多，想把自己全然奉獻於他人，而不是只顧自己。」

被問及方濟各是否可能退位時，費南德茲表示：「我真的不這麼認為。」

方濟各過去兩年健康頻出狀況，由於他年輕時曾罹患肋膜炎並切除部分肺葉，因此肺部容易受到感染。

方濟各 梵蒂岡

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