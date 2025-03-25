全球反馬斯克 火燒特斯拉、被噴「納粹汽車」… 股價腰斬

2025年3月15日，抗議者在舊金山一家特斯拉經銷店外集會。（美聯社）

自從美國富豪馬斯克 （Elon Musk）獲美國總統川普 任命領導政府效率部（DOGE）、大砍聯邦政府各部門開支預算之後，全美、以及海外各地特斯拉 （Tesla）經銷店屢發示威抗爭與暴力攻擊，特斯拉展廳、充電站和私家車都成了對馬斯克不滿民眾的攻擊目標；雖然白宮全力支持馬斯克，川普也揚言嚴厲打擊針對特斯拉的破壞行為，不過股價已經腰斬的特斯拉，除了執行長的公共形象惡劣之外，本身的市場競爭能力也已經被質疑。

美國各地及海外不斷出現針對特斯拉的抗議以及攻擊事件，示威者用燃燒彈瞄準特斯拉電動車展廳、停車場、充電站和私家車，雖然目前這一連串攻擊事件還未有人員受傷消息傳出，但已經形成值得注意的趨勢。

2025年2月，科羅拉多州一名女子被控襲擊特斯拉經銷店，具體行為包括向車輛投擲燃燒彈和在建築物上噴字「納粹汽車」（在馬斯克於川普就職典禮上比出疑似納粹敬禮手勢後，許多抗議者就以此將他稱為納粹）。

2025年3月，南卡羅來納州執法人員逮捕一名男子，該男子在查爾斯頓（Charleston）附近縱火焚燒特斯拉充電站，當局在他的臥室和錢包裡發現批評政府和DOGE的文字。

2025年1月1日，拉斯維加斯，一輛特斯拉Cyber​​truck在拉斯維加斯川普國際飯店外燒起來。（路透） 拉斯維加斯大都會警察局（LVMPD）發布的無人機影片截圖顯示了在拉斯維加斯川普酒店前的特斯拉Cyber​​truck殘骸。（路透） 2025年3月19日，加拿大蒙特婁的一家特斯拉經銷店被人潑漆。（美聯社）

曾非常受左翼歡迎

過去特斯拉曾經非常受左翼的歡迎，在歐巴馬政府提供的4.65億美元聯邦貸款幫助下，特斯拉推廣電動車，在低碳號召下將市場版圖不斷擴張。不過，後來馬斯克對美國左派愈加不滿、抨擊，也選擇與右翼結盟，在2022年收購Twitter之後將之改名X，並取消該平台原本對保守派的限制（包括解禁川普的帳號）。

至川普再次競選美國總統，馬斯克在2024年花了約2.5億美元支持川普，成為迄今川普最大的捐助者。川普第二次當選之後，搖身一變成挺川大將的馬斯克更成為川普政府的顧問，以及共同領導權力不受限制的DOGE。

於是左派對馬斯克高度反感，美國西岸的左翼地區反川普和反馬斯克情緒高漲，而這些地方在過去，是特斯拉很受歡迎的地區。例如俄勒岡州的波特蘭，發生特斯拉經銷店被扔燃燒彈、還有被開槍的事件；西雅圖的一處特斯拉停車場內，有四輛特斯拉Cybertruck被燒毀；拉斯維加斯也同樣發生特斯拉汽車被丟燃燒彈以及被焚毀的事件。

拉斯維加斯FBI調查員埃文斯（Spencer Evans）針對一連串事件指出：「這是恐怖主義嗎？還是其他什麼？這起事件確實具備我們可能想到的一些不祥之兆。」

不只在美國，加拿大、英國、德國、法國和葡萄牙，也有數十家特斯拉經銷店外爆發抗議活動，多數活動是和平舉行，但在法國、德國等地也有發生特斯拉電動車被縱火焚燒的事件。

在葡萄牙里斯本，針對特斯拉的反馬斯克抗議活動，示威者手舉以特斯拉Cyber​​truck模仿六四坦克人的圖片。(美聯社)

車主「對不起」貼紙自救

特斯拉尚未對攻擊事件有公開評論，而馬斯克則在談到相關事件時，聲稱：「其中至少一部分行為是由美國左翼組織出資安排的，基本上是左翼億萬富翁資助。」

攻擊事件讓一些特斯拉車主在保險桿上貼貼紙「自救」，寫著：「我在知道馬斯克瘋了之前就買了這車」或「我只是想要一輛電動車，對不起」。

據二手車資訊匯總網站CarGurus的資料，自川普上任以來，特斯拉最具特色的產品Cybertrucks，二手價格已下跌近8%，在整個下跌期間，二手車市場整體保持穩定，意即經歷劇烈跌價的只有特斯拉。

川普對攻擊事件也抨擊，這些行為相當於「國內恐怖主義」並揚言要嚴厲報復。美國司法部長邦迪（Pam Bondi）表示已經展開調查，務要查清特斯拉破壞行動的「資金來源和幕後黑手」。

不過其實馬斯克的負面形象，對於特斯拉企業的實質影響究竟有多大，並無法具體量化估算。特斯拉確實面臨到銷量下滑的問題；其最暢銷的Model Y，在2024年雖然銷量仍然巨大，但發生了首次整體銷量減少，從前一年的181輛降至179萬輛。雖然降幅不大，特斯拉仍是全球最暢銷的電動車製造商，但銷量下滑是一記警鐘，同時其全年利潤也下降。

在歐洲，下滑情形更明顯，2025年1月份新增的新車註冊量相較2024年同期，下降了45%。而在中國生產的特斯拉電動車，出貨量降幅更超過49%。

2025年3月，瑞銀報告預測特斯拉在今年度的全球銷量將下降5%，與先前市場預期的10%成長截然相反，特斯拉股價隨之暴跌，單日跌幅15%。

近年被酸沒新意 難突破

即使撇除馬斯克，特斯拉在市場競爭上也面臨到其他挑戰。BBC指出，特斯拉懷抱徹底改變汽車產業的夢想，讓電動車進入主流；不過特斯拉近年被指出毫無新意，與此同時，更多車商已經投入電動車製造，特斯拉不再獨占鰲頭，在美國就有福特汽車大舉投資設廠，南韓的KIA和現代汽車也在電動車領域聲譽日隆，中國更出現一批競爭對手，除了利用低價戰略快速擴張的比亞迪，還有小鵬汽車、蔚來汽車等。

而馬斯克視為優先發展事項的自動駕駛同樣面臨問題，汽車諮詢公司Redspy的納格利（Jay Nagley）直言表示：「每年馬斯克都會做出新的承諾，說他的自動駕駛汽車即將問世，但問題是，他們似乎永遠無法突破。」

馬斯克仍然是特斯拉最大股東，持有13%的股份，目前他手上股份的市值超過950億美元。如今，特斯拉的本益比仍超過其收益的100倍，利潤率遠高於福特、通用汽車或豐田汽車等競爭對手，不過希望追求技術突破和快速成長的特斯拉，也許正需要變革和新血。