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梵蒂岡：教宗病況改善 不需再用呼吸器

中央社羅馬19日專電
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教宗方濟各病情逐漸穩定，信眾持續為他祈禱。(美聯社)
教宗方濟各病情逐漸穩定，信眾持續為他祈禱。(美聯社)

梵蒂岡今晚表示，教宗方濟各肺炎病情持續改善，已不再需要使用非侵入性呼吸器。不過教廷尚未公布，教宗是否能親自主持4月的聖週相關活動。

教宗方濟各（Pope Francis）2月14日起入住醫院治療，近期情況穩定改善，教廷減少公布病情報告。根據教廷今晚公布的最新報告，教宗夜間已不再需要使用非侵入式的呼吸器（mechanical ventilation），白天也較少需要使用高流量氧氣鼻導管。

教廷表示，教宗的物理復健與呼吸治療都持續獲得進展；醫療團隊認為，教宗雙側肺炎的感染情況已獲得控制，但還未完全消除，教宗臨床檢測數值皆在正常範圍，沒有發燒情況。

今天是天主教慶祝聖若瑟（Saint Joseph）的瞻禮日，教廷表示，教宗上午在醫院舉行了彌撒，教宗一整天都在治療、祈禱與執行一些工作中度過。

關於誰會在聖週（Holy Week）主持儀式，教廷表示目前尚未決定。天主教聖週在復活節前夕，今年是4月14到19日，4月20日是復活節。

白金漢宮日前公布行程，指英國國王查爾斯三世（King Charles III）預定4月8日到梵蒂岡會晤羅馬天主教領袖。教廷也尚未公布教宗是否能親自與英國國王會晤。

教宗方濟各病情逐漸穩定，信眾持續為他祈禱。(路透)
教宗方濟各病情逐漸穩定，信眾持續為他祈禱。(路透)

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