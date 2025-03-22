馬斯克、范斯炒熱極右派聲勢 歐盟成員國難同調

美國副總統范斯、馬斯克等川普政府官員公開支持極右翼的另類選擇黨(AfD)，一些歐洲人則寄望德國的選舉能阻止極右勢力。圖為民眾在柏林扮演美、俄領袖與另類選擇黨黨魁魏爾德肩並肩以示警。(美聯社)

隨著美國總統川普 重返白宮，科技大亨馬斯克 與副總統范斯先後表達對歐洲極右翼政黨的支持，讓其聲勢水漲船高。對極右翼而言，拉攏川普決策圈人士能提升對美影響力，使自己成為川普的歐洲代言人；卻讓川普乘機繞過歐盟 ，透過與極右翼執政國家雙邊會談，將歐洲國家各個擊破。

馬斯克言論挺德右翼政黨

2月德國大選前，馬斯克在自家的社群網路平台X上寫道「只有另類選擇黨（AfD）才能拯救德國」；他還透過視訊出席AfD造勢活動，鼓勵德國選民以「身為德國人而自豪」，並有意為AfD同情納粹開脫，稱「我們過度關注過去的罪行，孩子不該為其父母、甚至祖父母的罪行而內疚」。

馬斯克的言論等同為AfD的動員加持，也為該黨形象加分。馬斯克在新政府沒有正式官職，柏林尚能寄望其言論不代表美國官方立場，但范斯在德國慕尼黑安全會議的演說，讓歐洲認清川普政府擺明支持極右翼。

范斯稱歐洲威脅來自內部

范斯稱歐洲目前面臨最大威脅「不是來自俄國或中國，而是來自內部」，並抨擊歐盟近年來限制言論自由、審查社群媒體，甚至取消選舉結果，形同「蘇聯式專制手段」。他也指責歐盟無視選民對移民的憂慮，德國主流政黨拒絕與AfD合作，等同將重要選民群體排除在政治討論外，「這是最可能摧毀民主的方法」。

范斯演說結束後，隨即與AfD總理候選人魏德爾會面。這些言行毫不掩飾表明支持AfD。

歐洲更害怕美國將這些論點與防衛歐洲的承諾相連結。一名德國政界人士接受時代雜誌訪問指出，德國憂心，范斯的談話等於「除非你們接受法西斯分子加入執政聯盟，否則我們不會保護你們」。

借助馬斯克的科技實力，歐洲極右翼較傳統政治人物更成功地利用社群媒體提高曝光度、影響力及政治動員能量。

極右翼認為傳統媒體對其並不友善，而馬斯克的X主打言論自由，審查機制更為寬鬆，有利於極右翼政黨爭取年輕族群支持。

德年輕選民投極右翼比率增

根據2024年歐洲議會選舉的出口民調，24歲以下的德國男性與女性投票給AfD的比率提升至16%，較2019年上升11%；在2024年登場的法國議會選舉首輪投票中，18至24歲人口的投票率由2022年的25%飆升至56%，而這年齡層的選民約25%票投極右翼的國民聯盟，2年前此一數字僅12%。

歐盟的「衛星構成韌性、互聯及安全基礎設施」2030年才全面營運，義大利總理梅洛尼表示，有意引進馬斯克的星鏈作為軍方與外交單位的加密衛星通訊系統。

雖然川普削弱歐洲安全承諾讓引進星鏈恐生變數，但軍事與外交機密交由私人企業操作仍引發安全爭議。此舉也讓極右派更依賴美方技術，歐盟對川普立場恐因成員國不同調面臨更多雜音。

反對歐盟過度干預 與川普相符

此外，極右翼普遍主張減少過於繁瑣的法規與監管，反對歐盟過度干預，這與川普團隊理念相符。隨著馬斯克科技權力滲透極右派，歐盟對數位與科技較嚴謹的監管恐鬆動，若未來更多成員國與馬斯克展開太空、網路通訊合作，將讓歐盟共同產業計畫遭分化。

與川普團隊接觸，也有利極右翼增進與川普本人關係，並提升極右翼在歐洲的政治分量。川普用人與決策倚賴親信，透過經營與范斯等人的關係，有利於極右翼透過與美國的關係加強政治資本。

然極右翼與川普交好，政策以自身利益與偏好為主，而非歐洲整體利益，恐衝擊歐洲對美統一立場，也讓歐洲外交更為無力。