這回不辦案 「名偵探柯南」登東京警手冊當招聘大使

日本東京警視廳發布特別的招聘手冊，以人氣漫畫「名偵探柯南」作為插畫。（電視截圖）

日本 東京警視廳近日發布一本特別的招聘手冊，以日本人氣漫畫「名偵探柯南」作為插畫，搭配講解各類警種畫分和職責，並介紹警察學校日常生活，裡頭甚至還有警視廳提供到的各種福利待遇，希望藉此激發民眾對警察的興趣加入警隊。

香港 01報導，警視廳透露，因為有現職警員正是因為受到「名偵探柯南」的啟發而立志投身警界，因此發布一本特別的招聘手冊，讓廣大民眾能更進一步了解警察工作。這本手冊以人氣漫畫「名偵探柯南」作為插畫，吸引不少年輕人的目光。

手冊中的插畫以柯南及其夥伴為主，介紹警察學校的日常生活、作息時間表以及各部門的業務內容，並向潛在的應聘者展示警察職業的多樣性與發展空間。

日本漫畫家青山剛昌1994年開始連載的推理漫畫「名偵探柯南」，已是國民級的長壽漫畫。當初青山剛昌對警方的創意構想表示支持，爽快地同意使用其漫畫角色。

作為日本最大警察機關的東京警視廳，近年面臨招募困難，十年內報考的人數已經少一半，深怕人手不足難以維持治安。