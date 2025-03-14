接力棒這樣用？美高中生賽跑遭爆打頭倒地 對手竟沒道歉
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美國高中田徑發生驚人場面，日前在維珍尼亞州的一場女子4x200米接力賽中，跑手Kaelen Tucker超越對手後，突被對方以接力棒猛力擊打頭部。
從影片中可見，代表Brookville高中的Kaelen在彎道超過IC Norcom高中的跑手後，被對手從後面以接力棒打向頭部，Kaelen隨即摸著後腦，痛苦地在場邊倒下。不過沒有任何跑手去查看情況，包括打她的IC Norcom跑手。
美國ABC新聞報導，IC Norcom高中因此在該項目被取消資格，但Brookville高中同樣失去成績之餘，Kaelen 事後也沒有得到任何解釋，IC Norcom高中甚至沒有任何人向她道歉。
Kaelen指在彎道中途時，手臂有出現碰撞，因此選擇繞向外側超越對手：「當我過了她後，她卻用接力棒打我的頭。我簡直不敢相信，不知道發生了什麼，被打中頭後我便倒在跑道外，（對手）沒有人來看我或檢查傷勢之類」。
她補充，現在已沒有大礙，只是還有點頭痛，但對隊伍因此失去成績而感到不快。
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